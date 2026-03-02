Falsche Abnehmspritzen: Hohe Geldstrafe statt Haft

Herkunft der Pens ist unklar

Zwei Geschäftsmänner, die der Arzt mit der Beschaffung der gefälschten Spritzen beauftragt hatten, sind bereits rechtskräftig verurteilt. Nicht nur hatten die beiden keine Lizenz für den Handel mit Medizinprodukten – nicht einmal der genaue Ursprung der Pens konnte ausgeforscht werden. Ihre Spur verlor sich in Rumänien.