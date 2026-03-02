Offensive für ein besseres Sicherheitsgefühl

Polizei fährt Rad

Ein weiteres Pilotprojekt ist bei der Stadtpolizei auf Schiene. „Im Mai beginnt die Einschulung der Mitarbeiter, ab Juni werden vier uniformierte Beamte mit dem Fahrrad in der Innenstadt oder der Traunau unterwegs sein“, kündigt Stadtpolizeikommandant Stefan Müller an.

Kritik der Grünen

Kritik an der Kampagne kommt von den Grünen: „Sicherheit entsteht nicht durch Kameras allein, sondern durch lebendige, soziale und gut gestaltete öffentliche Räume. Wer Plätze sicherer machen will, muss sie beleben“, meint Gemeinderat Alessandro Schatzmann.