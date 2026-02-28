Oklahoma gewinnt NBA-Spitzenspiel gegen Denver

Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA das hart umkämpfte und hitzige Spitzenspiel in der Western Conference gegen die Denver Nuggets 127:121 nach Verlängerung gewonnen. Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander wirkte am Freitag erstmals wieder mit, nachdem er fast den gesamten Februar verletzt gefehlt hatte. Der wertvollste Spieler der Vorsaison kam auf 36 Punkte und neun Assists.