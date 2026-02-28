Neurologische Abteilungen wandern nach Feldkirch

Am Montag wird mit der Akutstation N3 die erste von insgesamt sechs neurologischen Stationen am LKH Rankweil in das Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch übersiedeln. Dort werden 24 neue Betten untergebracht. Die zweite Akutstation (N2), die Nachsorgestationen N4 und N5 sowie die Überwachungsstation N7 werden vorerst in Rankweil bleiben, ebenso die allgemeine neurologische Ambulanz – allerdings nicht für immer. Im kommenden Jahr soll mit entsprechenden Umbauarbeiten begonnen werden und ab 2029 werden die zu verlagernden Abteilungen dann nach und nach einziehen.