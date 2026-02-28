Neurologische Abteilungen wandern nach Feldkirch

Schon ab kommender Woche startet der Umzug der Stationen aus dem Landeskrankenhaus Rankweil. Nach Umbauarbeiten in Feldkirch sollen auch die restlichen Stationen Schritt für Schritt übersiedeln.
Der Umbau der Vorarlberger Spitalslandschaft geht weiter: Schon kommende Woche wird die erste neurologische Station aus dem Krankenhaus Rankweil nach Feldkirch übersiedeln. Die neurologische Versorgung soll Schritt für Schritt an einem Standort zusammengeführt werden, heißt es von der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG).
Am Montag wird mit der Akutstation N3 die erste von insgesamt sechs neurologischen Stationen am LKH Rankweil in das Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch übersiedeln. Dort werden 24 neue Betten untergebracht. Die zweite Akutstation (N2), die Nachsorgestationen N4 und N5 sowie die Überwachungsstation N7 werden vorerst in Rankweil bleiben, ebenso die allgemeine neurologische Ambulanz – allerdings nicht für immer. Im kommenden Jahr soll mit entsprechenden Umbauarbeiten begonnen werden und ab 2029 werden die zu verlagernden Abteilungen dann nach und nach einziehen.
Von der Zusammenlegung der beiden Standorte erhofft sich das Land Einsparungsmöglichkeiten, etwa beim Personal, aber auch Vorteile für die Patienten.
