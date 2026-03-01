Vorteilswelt
Zu schnell unterwegs

Auto landete am Dach auf Bahngleisen

Vorarlberg
01.03.2026 15:30
Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.
Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.(Bild: Kantonspolizei Sankt Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag im Schweizerischen Sankt Gallen, gleich hinter der Grenze zu Vorarlberg: Eine 19-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Boliden und landete kopfüber auf den Gleisen.  

Die 19-jährige Lenkerin war am Freitag um 22.45 Uhr in Sankt Gallen stadtauswärts unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Straße abkam. Der Wagen, in dem auch noch drei 19-jährige Beifahrer saßen, überschlug sich und blieb am Dach auf dem Gleisbett der Appenzeller Bahnen liegen. 

Der Bolide wurde wieder aufgestellt.
Der Bolide wurde wieder aufgestellt.(Bild: Kantonspolizei Sankt Gallen)
Die Bahnstrecke wurde unterbrochen.
Die Bahnstrecke wurde unterbrochen.(Bild: Kantonspolizei Sankt Gallen)

Eine Beifahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt, die anderen kamen mit leichteren Blessuren davon. Der Bahnverkehr musste unterbrochen werden, und das Auto war nach dem Crash schrottreif. Gemäß ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin zu schnell unterwegs gewesen sein. Ihr Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen, zudem wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Vorarlberg
01.03.2026 15:30
Vorarlberg
