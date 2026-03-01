Auto landete am Dach auf Bahngleisen

Eine Beifahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt, die anderen kamen mit leichteren Blessuren davon. Der Bahnverkehr musste unterbrochen werden, und das Auto war nach dem Crash schrottreif. Gemäß ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin zu schnell unterwegs gewesen sein. Ihr Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen, zudem wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.