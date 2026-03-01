Altachs Traum von der Meistergruppe lebt weiter

Jäger köpfelte den Ball bei einer Abwehraktion nur wenige Zentimeter am eigenen Torpfosten vorbei (14.). Ein Duell zwischen Stojanovic und Wurmbrand nach Eckball brachte einen VAR-Check, aber keinen Elfmeter (15.). Zwei Minuten später landete der Ball im Altacher Tor, allerdings ging dem Treffer eine Abseitsstellung voraus. Die Hausherren brauchten einige Zeit, um in die Partie zu finden. Nach 23 Minuten fanden die Rheindörfler durch Hrstic per Kopf und Greil mit dem Fuß eine Doppelchance vor, die blieb aber ungenützt. Ein Distanzschuss von Greil war die letzte gute Aktion vor dem Seitenwechsel. Das 0:0 zur Halbzeit war das Ergebnis des von Taktik geprägten Spiels – keines der beiden Teams gab dem Gegner Raum zur Entfaltung der Offensivqualitäten.