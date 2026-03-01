Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1:1 gegen Rapid

Altachs Traum von der Meistergruppe lebt weiter

Vorarlberg
01.03.2026 19:20
Yann Massombo erlöste die Altacher mit dem Ausgleich kurz vor Spielende.
Yann Massombo erlöste die Altacher mit dem Ausgleich kurz vor Spielende.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Nach Rückstand holte sich der SCR Altach vor eigenem Publikum doch noch einen Punkt gegen Rapid Wien – Yann Massombo traf nach 805 Minuten endlich wieder gegen den Rekordmeister. Jetzt spielen vier Teams in einer Woche um den Einzug in die Meistergruppe, auch die Rheindörfler sind noch im Rennen.

0 Kommentare

Das Spiel der Spiele im Schnabelholz. Nicht nur für Altach, auch für den Rekordmeister Rapid. Der die Anfangsphase klar dominierte, die Hausherren wirkten nervös wie lange nicht mehr.

Jäger köpfelte den Ball bei einer Abwehraktion nur wenige Zentimeter am eigenen Torpfosten vorbei (14.). Ein Duell zwischen Stojanovic und Wurmbrand nach Eckball brachte einen VAR-Check, aber keinen Elfmeter (15.). Zwei Minuten später landete der Ball im Altacher Tor, allerdings ging dem Treffer eine Abseitsstellung voraus. Die Hausherren brauchten einige Zeit, um in die Partie zu finden. Nach 23 Minuten fanden die Rheindörfler durch Hrstic per Kopf und Greil mit dem Fuß eine Doppelchance vor, die blieb aber ungenützt. Ein Distanzschuss von Greil war die letzte gute Aktion vor dem Seitenwechsel. Das 0:0 zur Halbzeit war das Ergebnis des von Taktik geprägten Spiels – keines der beiden Teams gab dem Gegner Raum zur Entfaltung der Offensivqualitäten.

Beim Gegentor hatten die Altacher Pech.
Beim Gegentor hatten die Altacher Pech.(Bild: GEPA)

Glückliche Führung
Die Rapid-Führung in der 50. Minute fiel äußerst glücklich. Zech wollte einen von Nundoo gespielten Ball abwehren – und traf ins eigene Tor. Zu diesem Zeitpunkt schien der Altacher Traum vom Einzug in die Meistergruppe aufgrund der ungünstigen Ergebnisse auf den anderen Plätzen zu platzen.

Massombo erlöste Altach
Altachs Bemühungen, doch noch den Ausgleich zu erzielen, wurden letzten Endes von Erfolg gekrönt. Massombo brach per Kopf nach 805 Minuten die Torsperre gegen die Wiener. Rapids Schöller sah in der Nachspielzeit wegen Torraub rot. Altach bleibt im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe, auch Rapid, Ried und Tirol haben noch Chancen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
01.03.2026 19:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 7°
Symbol bedeckt
Bludenz
8° / 10°
Symbol bedeckt
Dornbirn
8° / 10°
Symbol bedeckt
Feldkirch
7° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.273 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
257.008 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
100.329 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5270 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
3157 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
813 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Vorarlberg
1:1 gegen Rapid
Altachs Traum von der Meistergruppe lebt weiter
Nur 1:1 bei Altach
Spätes Gegentor! SK Rapid muss weiterhin zittern
Prävention ist wichtig
Alle 16 Minuten geschieht in Vorarlberg ein Unfall
Reanimation
Polizisten retteten 75-Jährigem das Leben
Nach Lugano-Challenger
ÖTV-Ass Joel Schwärzler nähert sich den Top-200
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf