Sechs Menschen bei Frontalkollision verletzt

Am Sonntag gegen 14.40 Uhr war ein 33-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland mit seiner Partnerin und den beiden Kindern (2 und 4 Jahre alt) auf der Silvrettastraße L188 taleinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Autolenker mit seiner Partnerin auf derselben Strecke in die Gegenrichtung.