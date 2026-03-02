Vorteilswelt
Kinder im Auto

Sechs Menschen bei Frontalkollision verletzt

Vorarlberg
02.03.2026 09:34
Die Wracks nach dem Crash
Die Wracks nach dem Crash(Bild: Feuerwehr Tschagguns)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in Vorarlberg: Auf der Silvrettastraße krachten zwei Autos zusammen – sechs Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 

Am Sonntag gegen 14.40 Uhr war ein 33-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland mit seiner Partnerin und den beiden Kindern (2 und 4 Jahre alt) auf der Silvrettastraße L188 taleinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Autolenker mit seiner Partnerin auf derselben Strecke in die Gegenrichtung.

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.
Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Tschagguns)

Auf Höhe des Straßenkilometers 72,08 geriet der taleinwärts fahrende Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichversuchs des entgegenkommenden Lenkers kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Autos.

Alle sechs Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Drei wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch und die drei anderen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.

Die Silvrettastraße war für die Dauer der Unfallsaufnahme bis 15.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Danach war sie einspurig befahrbar und wurde um 16.04 Uhr wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben.

