Sechs Menschen bei Frontalkollision verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in Vorarlberg: Auf der Silvrettastraße krachten zwei Autos zusammen – sechs Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Am Sonntag gegen 14.40 Uhr war ein 33-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland mit seiner Partnerin und den beiden Kindern (2 und 4 Jahre alt) auf der Silvrettastraße L188 taleinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Autolenker mit seiner Partnerin auf derselben Strecke in die Gegenrichtung.
Auf Höhe des Straßenkilometers 72,08 geriet der taleinwärts fahrende Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichversuchs des entgegenkommenden Lenkers kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Autos.
Alle sechs Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Drei wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch und die drei anderen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.
Die Silvrettastraße war für die Dauer der Unfallsaufnahme bis 15.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Danach war sie einspurig befahrbar und wurde um 16.04 Uhr wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.