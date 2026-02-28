Warnung vor „heimtückischem Altschneeproblem“

Die Lawinengefahr ist in Vorarlberg noch nicht gebannt, der Warndienst macht darauf aufmerksam, dass sich Schneebretter derzeit auch schon bei geringer Belastungen lösen könnten. Vorsicht ist geboten.
Der Lawinenwarndienst weist zum wiederholten Male auf das heuer „außergewöhnliche und heimtückische“ Altschneeproblem hin. Die untere Schwachschicht in der Schneedecke bestehe weiterhin. Diese sei überdeckt von vielerorts mächtigen, gut gesetzten Schneemassen, beides Voraussetzungen für Schneebrettlawinen. Dazu brauche es nur noch einen Auslöser und einen über 30 Grad steilen Hang, so die Warnung.
Während der vergangenen Tage gab es viele spontane Lawinen, Auslöser war zumeist die Zusatzbelastung durch Trieb- und Neuschnee. „In der kommenden Zeit werden die Wintersportler und Tourengeher die primären Auslöser sein“, hieß es. Die Gefahr sei nicht vorüber, heißt vonseiten der Experten.
