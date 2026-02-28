Warnung vor „heimtückischem Altschneeproblem“

Der Lawinenwarndienst weist zum wiederholten Male auf das heuer „außergewöhnliche und heimtückische“ Altschneeproblem hin. Die untere Schwachschicht in der Schneedecke bestehe weiterhin. Diese sei überdeckt von vielerorts mächtigen, gut gesetzten Schneemassen, beides Voraussetzungen für Schneebrettlawinen. Dazu brauche es nur noch einen Auslöser und einen über 30 Grad steilen Hang, so die Warnung.