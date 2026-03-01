Wenn Sozialpolitik nur ein Kostenfaktor ist

Die Bundesregierung ist ein Jahr im Amt. Ist es der Dreierkoalition gelungen, die Armutsproblematik zu entschärfen? Vorarlbergs Caritas-Direktor Walter Schmolly zieht eine ernüchternde Bilanz und fordert mehr politischen Einsatz – auch auf Landesebene.
Wenn im Caritas-Sozialzentrum Menschen um Lebensmittelgutscheine bitten, geht es ums Eingemachte. Oft reicht das Einkommen nicht für die nächste Stromrechnung, die Miete oder eben den Wocheneinkauf. Im „reichen“ Ländle beziehen im Jahresdurchschnitt rund 4800 Menschen im Monat Sozialhilfe (im Dezember waren es sogar 5300) – darunter fast 1900 Kinder. Für Walter Schmolly, Direktor der Caritas Vorarlberg, ist diese Realität ein deutlicher Gradmesser dafür, wie es sozialpolitisch im Land läuft. Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung und vor dem Hintergrund der Sparmaßnahmen der Landesregierung fällt seine Bilanz ernüchternd aus. „Die hohe Teuerung der vergangenen Jahre hat Menschen mit geringen Einkommen massiv unter Druck gesetzt“, sagt Schmolly.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.