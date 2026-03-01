Wenn Sozialpolitik nur ein Kostenfaktor ist

Wenn im Caritas-Sozialzentrum Menschen um Lebensmittelgutscheine bitten, geht es ums Eingemachte. Oft reicht das Einkommen nicht für die nächste Stromrechnung, die Miete oder eben den Wocheneinkauf. Im „reichen“ Ländle beziehen im Jahresdurchschnitt rund 4800 Menschen im Monat Sozialhilfe (im Dezember waren es sogar 5300) – darunter fast 1900 Kinder. Für Walter Schmolly, Direktor der Caritas Vorarlberg, ist diese Realität ein deutlicher Gradmesser dafür, wie es sozialpolitisch im Land läuft. Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung und vor dem Hintergrund der Sparmaßnahmen der Landesregierung fällt seine Bilanz ernüchternd aus. „Die hohe Teuerung der vergangenen Jahre hat Menschen mit geringen Einkommen massiv unter Druck gesetzt“, sagt Schmolly.