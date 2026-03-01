Generationencafé in Bludenz: Oma bitte backen!

Knethaken als sozialer Anker

Das Konzept scheint zu funktionieren: Wer Kuchen bäckt und im Café bedient, wird bezahlt, das kann bei einer knapp bemessenen Pension ein willkommenes Zubrot sein. Zudem bieten die Backtage Gelegenheit zum Austausch, der Knethaken der Rührmaschine wird zum sozialen Anker. Apropos Knethaken: Mit dem Café Fritz hatte „Ahna & Ähne“ wirklich Glück, denn das leerstehende Lokal war noch komplett eingerichtet, zudem ist im Stock darüber die Backstube untergebracht: Genug Platz für ein ganzes Team an Bäckern und Bäckerinnen – jede Menge Profi-Equipment gab es obendrauf. An einem Backtag geht es dort ziemlich geschäftig zu: In der einen Ecke wird Baisermasse aufgeschlagen, in der anderen Marillenmarmelade zum Aufstreichen angewärmt, und im Ofen liegen schon drei Tortenböden, die den Duft von Haselnüssen und Kakao verströmen. Motivation ist das Stichwort der Stunde. Die Damen – ein pensionierter Patissier fällt gerade an diesem Tag aus – haben sichtlich Freude an der Arbeit. Und während die einen offenherzig beschreiben, wie sie ihre Kuchen backen, neigen andere den Kopf zur Seite und flüstern etwas von einer Geheimzutat ...