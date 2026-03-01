Vorteilswelt
Prävention ist wichtig

Alle 16 Minuten geschieht in Vorarlberg ein Unfall

Vorarlberg
01.03.2026 17:20
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Andreas Tröster)
Von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Vorarlberg haben sich im Jahr 2025 rund 32.100 Personen so schwer verletzt, dass sie in einem Spital behandelt werden mussten. Im Vergleich zum Jahr davor ist das ein Plus von drei Prozent.

Die Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) spricht eine deutliche Sprache: Alle 16 Minuten wird in Vorarlberg im Durchschnitt jemand verletzt. In absoluten Zahlen entspricht das 32.1000 Unfällen, die im Jahr 2025 eine ambulante oder stationäre Betreuung in einem Spital notwendig machten - im Vergleich zum Jahr 2024 ein Plus von drei Prozent. 

Besonders gefährdet sind laut Präventionsinstitution KFV Senioren und Seniorinnen. Die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Alter 65plus ist österreichweit im Vorjahr um fünf Prozent auf den neuen Höchststand von 266.100 gestiegen. Diese Entwicklung ist zum Teil auch Ausdruck des demografischen Wandels: Die Zahl älterer Menschen in Österreich wächst stetig – und damit auch das Unfallgeschehen im höheren Lebensalter. 

Auffallend ist eine Entwicklung bei der Art der Unfälle, nämlich die starke Zunahme von Unfällen beim Gehen im Wohnbereich. Gegenüber 2024 gab es hier ein Plus von 21 Prozent auf 86.000 spitalsbehandelte Verletzte – vor allem Senioren sind davon betroffen. Deutliche Anstiege gibt es auch bei Reinigungsarbeiten (+12 Prozent auf 30.000 Verletzte), Arbeiten in Heim und Garten (+19 Prozent auf 26.400) sowie beim Kochen (+18 Prozent auf 14.400). Die am häufigsten verletzten Körperteile sind übrigens die Finger, gefolgt von Knie und Füßen. 

In Bewegung bleiben
Die Experten des KFV empfehlen, auf Prävention zu achten: So sollten insbesondere ältere Menschen Stolperfallen wie Teppiche und Kabel am Boden entfernen. Zudem sollten Flure und Treppenhäuser gut beleuchtet sein. Und nicht zuletzt hilft vor allem eines: Training, also in Bewegung bleiben, Muskel aufbauen und regelmäßig gehen. 

