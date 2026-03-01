Alle 16 Minuten geschieht in Vorarlberg ein Unfall

Auffallend ist eine Entwicklung bei der Art der Unfälle, nämlich die starke Zunahme von Unfällen beim Gehen im Wohnbereich. Gegenüber 2024 gab es hier ein Plus von 21 Prozent auf 86.000 spitalsbehandelte Verletzte – vor allem Senioren sind davon betroffen. Deutliche Anstiege gibt es auch bei Reinigungsarbeiten (+12 Prozent auf 30.000 Verletzte), Arbeiten in Heim und Garten (+19 Prozent auf 26.400) sowie beim Kochen (+18 Prozent auf 14.400). Die am häufigsten verletzten Körperteile sind übrigens die Finger, gefolgt von Knie und Füßen.