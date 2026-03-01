„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“

Dabei hatte die Partie für die Festspielstädter gegen den von großen finanziellen Problemen geplagten Fixabsteiger mit dem 1:0 von Jan Stefanon perfekt begonnen, schon nach einer guten Viertelstunde führten die Schwarz-Weißen. „Wir haben ihnen dann viel vom Spiel überlassen, aber das war auch der Plan und hat gut funktioniert. Wir hatten einige starke Umschaltsituationen“, erklärte Heraf, „aber die haben wir nicht gut fertiggespielt, außerdem noch ein paar Großchancen liegen gelassen. Und das Gegentor war hergeschenkt, das haben wir im Video mit den Spielern analysiert.“