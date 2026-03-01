„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“

SW Bregenz-Coach Andy Heraf haderte mit dem 1:1 beim Frühjahrsauftakt seiner Mannschaft gegen Fixabsteiger Austria Klagenfurt. Ein Tor schenkten die Festspielstädter her, außerdem wurden viel zu viele eigene Chancen verbraten.
„Ich bin schon enttäuscht, weil wir die bessere Mannschaft waren“, meinte SW Bregenz-Coach Andreas Heraf nach dem 1:1-Unentschieden beim Frühjahrsauftakt gegen Austria Klagenfurt, „wir hätten gewinnen müssen.“
Dabei hatte die Partie für die Festspielstädter gegen den von großen finanziellen Problemen geplagten Fixabsteiger mit dem 1:0 von Jan Stefanon perfekt begonnen, schon nach einer guten Viertelstunde führten die Schwarz-Weißen. „Wir haben ihnen dann viel vom Spiel überlassen, aber das war auch der Plan und hat gut funktioniert. Wir hatten einige starke Umschaltsituationen“, erklärte Heraf, „aber die haben wir nicht gut fertiggespielt, außerdem noch ein paar Großchancen liegen gelassen. Und das Gegentor war hergeschenkt, das haben wir im Video mit den Spielern analysiert.“
So also musste man sich am Ende mit dem Punkt zufriedengeben. „Keiner meiner fünf wichtigsten Spieler hatte, obwohl alle sehr bemüht waren, was die Laufleistung betrifft, einen guten Tag“, sagte Heraf, „aber trotzdem waren wir besser, obwohl wir immer noch das Schlusslicht sind und sie mehr Punkte haben als wir.“
Kader komplett
Positive Nachrichten gab es für die Bregenzer, was den Kader betrifft. Der ist jetzt nämlich endlich komplett. Denn nun hat laut Trainer auch Mittelfeldmann David Chisom Otugo nicht nur die Rot-Weiß-Rot-Karte, sondern auch die Spielgenehmigung bekommen und könnte darum in der nächsten Runde gegen Liefering erstmals im Kader stehen. „Das gibt uns noch mehr Optionen“, meinte Heraf zufrieden.D. O.
