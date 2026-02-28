Ein Ländle-Quartett sorgte für viel Edelmetall

Isabel Posch, die über die 60 Meter in diesem Jahr ihre persönliche Bestleistung schon auf 7,27 Sekunden verbessert hatte und zudem gestern ihren 26. Geburtstag feierte, steigerte sich bei den rot-weiß-roten Hallen-Meisterschaften im Finale in Wien noch einmal. Auf Bahn fünf gestartet überquerte die Lustenauerin nach 7,26 Sekunden die Ziellinie und holte damit Silber und neuen Landesrekord, musste sich nur Magdalena Lindner geschlagen geben, die mit 7,21 Sekunden den sechsten Sieg in Serie feierte. Damit darf sich Posch weiter Hoffnung auf die Hallen-WM im März in Torun (Pol) machen – die Entscheidung fällt nächste Woche.