Ein Ländle-Quartett sorgte für viel Edelmetall

Ganz starke Vorstellung der Vorarlberger Athletinnen und Athleten bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Wien! Dreimal Silber und einmal Gold holten Isabel Posch, Lisa Redlinger, Niklas Voss und Theresia Emma Mohr. Und stellten dabei gleich auch noch Rekorde auf.
Isabel Posch, die über die 60 Meter in diesem Jahr ihre persönliche Bestleistung schon auf 7,27 Sekunden verbessert hatte und zudem gestern ihren 26. Geburtstag feierte, steigerte sich bei den rot-weiß-roten Hallen-Meisterschaften im Finale in Wien noch einmal. Auf Bahn fünf gestartet überquerte die Lustenauerin nach 7,26 Sekunden die Ziellinie und holte damit Silber und neuen Landesrekord, musste sich nur Magdalena Lindner geschlagen geben, die mit 7,21 Sekunden den sechsten Sieg in Serie feierte. Damit darf sich Posch weiter Hoffnung auf die Hallen-WM im März in Torun (Pol) machen – die Entscheidung fällt nächste Woche.
Mit SG Götzis-Athlet Niklas Voss feierte das Ländle weiteres Silber, der 25-Jährige holte sich mit 7,05 Metern Platz zwei im Weitsprung. Die Lustenauerin Lisa Redlinger gewann über 3000 Meter eine weitere Silbermedaille – mit einer Zeit von 9:12,24 stellte sie zudem einen neuen Landesrekord auf.
Gold für Mohr
Für eine Goldmedaille sorgte die Eggerin Theresia Emma Mohr über 3000 Meter Bahngehen – mit neuem österreichischem Hallenrekord in 12:50,61 Minuten!
