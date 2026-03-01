Vorteilswelt
Reanimation

Polizisten retteten 75-Jährigem das Leben

Vorarlberg
01.03.2026 16:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 75 Jahre alter Mann brach am Sonntag auf der Straße in Lustenau (Vorarlberg) zusammen, die alarmierte Polizei reagierte prompt, reanimierte den Mann und dürfte ihm somit das Leben gerettet haben. 

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion Lustenau darüber informiert, dass unweit des Postens eine reglose Person auf der Straße lag. Die beiden Beamten begaben sich umgehend zu dem leblosen Mann und führten einen Notfallcheck durch. Schnell war klar, dass nur noch Wiederbelebungsversuche helfen können. Die Polizisten setzten dafür auch einen mitgeführten Defibrillator ein.

Gemeinsam mit den kurz darauf eintreffenden Rettungssanitätern konnte die Reanimation erfolgreich fortgesetzt werden. Der 75-jährige Mann wurde anschließend zur weiteren medizinischen Betreuung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Über die Ursachen des Zusammenbruchs liegen derzeit keine Informationen vor. 

 

Vorarlberg
01.03.2026 16:55
Vorarlberg
