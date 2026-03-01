Polizisten retteten 75-Jährigem das Leben

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion Lustenau darüber informiert, dass unweit des Postens eine reglose Person auf der Straße lag. Die beiden Beamten begaben sich umgehend zu dem leblosen Mann und führten einen Notfallcheck durch. Schnell war klar, dass nur noch Wiederbelebungsversuche helfen können. Die Polizisten setzten dafür auch einen mitgeführten Defibrillator ein.