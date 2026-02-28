Seilbahnen und Co billiger für Einheimische?

Es ist ein Streitthema, bei dem die Emotionen hochgehen: Sollen touristische Einrichtungen wie Liftanlagen für Menschen, die in der Region leben, günstiger sein als für Urlauber? Genau das könnte nun wieder möglich werden. Wie das Land informierte, wurde die Europäische Kommission in den gestern am Donnerstag veröffentlichten Ratschlussfolgerungen zur Consumer Agenda 2030 aufgefordert, bei der Überprüfung der Geoblocking-Verordnung die besonderen Herausforderungen von Regionen mit erheblichen saisonalen Bevölkerungsschwankungen ausdrücklich zu berücksichtigen.