Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brenzlige Situation

Pferde vor Feuer in Vorarlberg gerettet

Vorarlberg
28.02.2026 10:39
Das Feuer in Feldkirch Tisis.
Das Feuer in Feldkirch Tisis.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem nicht ungefährlichen Einsatz wurden die Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch gerufen: Dort war auf einem Unterstellplatz ein Feuer ausgebrochen. Unter anderem waren dort auch Gasflaschen und Benzinkanister gelagert. 

0 Kommentare

Auf einem landwirtschaftlichen Areal in Fedkirch Tisis kam es am Samstagmorgen zu einem Brand: Gegen 7.30 Uhr wurden die Florianijünger alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand bereits ein Unterstellplatz in Vollbrand.

Schnelles Eingreifen
Das rasche Eingreifen der Florianijünger verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stall, in dem Pferde untergebracht waren. 

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Kühlung im Bach
Der Unterstellplatz, auf dem unter anderem Kutschen abgestellt waren, wurde zum Raub der Flammen und ist komplett abgebrannt. Der Feuerwehr gelang es, noch drei Gasflaschen und zwei Benzinkanister zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Im nahegelegenen Mühlbach wurden die gefährlichen Behältnisse gekühlt. Verletzt wurde zum Glück niemand. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.02.2026 10:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
VorarlbergFeldkirch
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 14°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.170 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
103.185 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.018 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Trump: „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“
1793 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1562 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Vorarlberg
Heli-Einsatz
Rennradfahrer krachte auf Bergstraße gegen Auto
Brenzlige Situation
Pferde vor Feuer in Vorarlberg gerettet
Altachs Regisseur
Patrick Greil kennt den nächsten Gegner genau
Krone Plus Logo
Junge Unternehmerin
Johanna Fitsch: Zielstrebig zum süßen Traumjob
AK Vorarlberg
Vorarlberger haben 131.205 Mal Hilfe gesucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf