Pferde vor Feuer in Vorarlberg gerettet

Zu einem nicht ungefährlichen Einsatz wurden die Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch gerufen: Dort war auf einem Unterstellplatz ein Feuer ausgebrochen. Unter anderem waren dort auch Gasflaschen und Benzinkanister gelagert.
Auf einem landwirtschaftlichen Areal in Fedkirch Tisis kam es am Samstagmorgen zu einem Brand: Gegen 7.30 Uhr wurden die Florianijünger alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand bereits ein Unterstellplatz in Vollbrand.
Schnelles Eingreifen
Das rasche Eingreifen der Florianijünger verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stall, in dem Pferde untergebracht waren.
Kühlung im Bach
Der Unterstellplatz, auf dem unter anderem Kutschen abgestellt waren, wurde zum Raub der Flammen und ist komplett abgebrannt. Der Feuerwehr gelang es, noch drei Gasflaschen und zwei Benzinkanister zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Im nahegelegenen Mühlbach wurden die gefährlichen Behältnisse gekühlt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
