Pferde vor Feuer in Vorarlberg gerettet

Kühlung im Bach

Der Unterstellplatz, auf dem unter anderem Kutschen abgestellt waren, wurde zum Raub der Flammen und ist komplett abgebrannt. Der Feuerwehr gelang es, noch drei Gasflaschen und zwei Benzinkanister zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Im nahegelegenen Mühlbach wurden die gefährlichen Behältnisse gekühlt. Verletzt wurde zum Glück niemand.