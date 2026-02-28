Rennradfahrer krachte auf Bergstraße gegen Auto

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Freitag gegen 17.18 Uhr auf der L 11 in Richtung Eichenberg. Er bog hinter einem anderen Fahrzeug von der Straße in die Abzweigung Richtung „Wanne“ ab, nachdem er in der leichten Kurve keinen Gegenverkehr wahrgenommen hatte.