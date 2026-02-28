Rennradfahrer krachte auf Bergstraße gegen Auto

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag in Eichenberg (Vorarlberg). Dort krachte ein Rennradfahrer gegen einen Pkw und wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden.
Ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Freitag gegen 17.18 Uhr auf der L 11 in Richtung Eichenberg. Er bog hinter einem anderen Fahrzeug von der Straße in die Abzweigung Richtung „Wanne“ ab, nachdem er in der leichten Kurve keinen Gegenverkehr wahrgenommen hatte.
Zur gleichen Zeit fuhr aber ein 57-jähriger Rennradfahrer auf der L 11 gerade talwärts und stieß, als er aus der leichten Kurve kam, gegen den hinteren Teil des Fahrzeugs.
Der Radfahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Christopherus 8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
