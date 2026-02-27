Radfahrerin auf Kreuzung von Auto erfasst
Eine Verletzte
Am Freitagmorgen kam es in der Bodenseegemeinde Lochau (Vorarlberg) zu einem Unfall zwischen einer Radlerin und einem Pkw: Die Fahrradfahrerin (62) wurde bei dem Crash verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Eine Fahrradfahrerin (62) fuhr am Freitag um 8.30 Uhr gerade in Lochau in Richtung Hörbranz und ordnete sich vor einem Fußgängerübergang an einer Kreuzung ein, um links in eine Seitenstraße einzubiegen. Eine 77-jährige Autolenkerin fuhr zur gleichen Zeit in die Kreuzung ein und kollidierte mit der Radlerin, die daraufhin stürzte und sich das Bein verletzte.
Sie wurde an der Unfallstelle von der Rettung erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Alkohol war nicht im Spiel.
