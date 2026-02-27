Radfahrerin auf Kreuzung von Auto erfasst

Eine Fahrradfahrerin (62) fuhr am Freitag um 8.30 Uhr gerade in Lochau in Richtung Hörbranz und ordnete sich vor einem Fußgängerübergang an einer Kreuzung ein, um links in eine Seitenstraße einzubiegen. Eine 77-jährige Autolenkerin fuhr zur gleichen Zeit in die Kreuzung ein und kollidierte mit der Radlerin, die daraufhin stürzte und sich das Bein verletzte.