Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK Vorarlberg

Vorarlberger haben 131.205 Mal Hilfe gesucht

Vorarlberg
28.02.2026 07:30
AK-Präsident Bernhard Heinzle betont, dass gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Beratung ...
AK-Präsident Bernhard Heinzle betont, dass gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Beratung essenziell ist.(Bild: Lukas Hämmerle)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Experten der Arbeiterkammer sind gefragt wie nie – gerade in Zeiten von Teuerung und Verunsicherung suchen viele Hilfestellung. Das zeigt sich auch in der aktuellen Leistungsbilanz der AK. 

0 Kommentare

Wer sich im Job benachteiligt fühlt oder befürchtet, etwa von einer Versicherung über den Tisch gezogen zu werden, der kann sich an die Arbeiterkammer wenden. Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen bieten Know-how und ganz konkrete Rechtshilfe an. Im vergangenen Jahr haben die AK-Mitarbeiter in Vorarlberg insgesamt 131.205 Beratungen durchgeführt und dabei 46,36 Millionen Euro für ihre Mitglieder zurückgeholt, wie aus der aktuellen Leistungsbilanz hervorgeht. Besonders viel zu tun hatte die Abteilung für Arbeitsrecht: Nicht weniger als 43.173 Beratungen waren hier gefragt – und 6,39 Millionen Euro wurden gesichert. In vielen Fällen ging es um falsche Lohnberechnungen und nicht korrekte Einstufungen. So wurde etwa einem Mann nach über 30 Jahren Betriebszugehörigkeit die Abfertigung falsch berechnet, die AK holte über 10.000 Euro für ihn zurück.

Einführung der Teilpension warf viele Fragen auf
Auch in der Sozialrechtsabteilung liefen die Telefone im vergangenen Jahr heiß. Schwerpunktthemen waren der Übergang in die Pension sowie Fragen zum Pflegegeld. Besonders die Einführung der neuen Teilpension warf bei etlichen Mitgliedern Fragen auf. Insgesamt führte die Abteilung 15.456 Beratungen durch und brachte 679 Klagen ein. 19,6 Millionen Euro wanderten durch die Bemühungen der AK in diesem Bereich auf die Konten der Mitglieder. Noch mehr Beratungstermine, nämlich 34.711, wurden in der Abteilung Konsumentenschutz gebucht. Abwehr von Online-Fallen, Uneinigkeiten mit Versicherungen und das Thema Wohnen waren hier die heißen Eisen. Auch im Fall von Firmeninsolvenzen – in Vorarlberg gab es im vergangenen Jahr 163 Unternehmenspleiten – unterstützt die AK betroffene Mitarbeiter dabei, ausstehende Löhne geltend zu machen und vertritt die Arbeitnehmer auch vor Gericht. 4291 Beratungen wurden in diesem Themengebiet geleistet, 10,35 Millionen Euro an Insolvenz-Entgelt konnten somit an 469 Arbeitnehmer und -nehmerinnen ausgezahlt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.02.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
110.511 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.077 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.589 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1519 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1146 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Vorarlberg
AK Vorarlberg
Vorarlberger haben 131.205 Mal Hilfe gesucht
Krone Plus Logo
Mehr Polareis züchten
Klimawandel: Wie man „einfach“ mal die Welt rettet
Gegen Klagenfurt
Die Bregenzer nahmen zumindest einen Punkt mit
Bedarfserhebung
Pflege: Rüscher befürchtet keinen Personalnotstand
Spannendes Werk
„König David“ erschallt im Feldkircher Dom
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf