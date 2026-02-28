Vorarlberger haben 131.205 Mal Hilfe gesucht

Einführung der Teilpension warf viele Fragen auf

Auch in der Sozialrechtsabteilung liefen die Telefone im vergangenen Jahr heiß. Schwerpunktthemen waren der Übergang in die Pension sowie Fragen zum Pflegegeld. Besonders die Einführung der neuen Teilpension warf bei etlichen Mitgliedern Fragen auf. Insgesamt führte die Abteilung 15.456 Beratungen durch und brachte 679 Klagen ein. 19,6 Millionen Euro wanderten durch die Bemühungen der AK in diesem Bereich auf die Konten der Mitglieder. Noch mehr Beratungstermine, nämlich 34.711, wurden in der Abteilung Konsumentenschutz gebucht. Abwehr von Online-Fallen, Uneinigkeiten mit Versicherungen und das Thema Wohnen waren hier die heißen Eisen. Auch im Fall von Firmeninsolvenzen – in Vorarlberg gab es im vergangenen Jahr 163 Unternehmenspleiten – unterstützt die AK betroffene Mitarbeiter dabei, ausstehende Löhne geltend zu machen und vertritt die Arbeitnehmer auch vor Gericht. 4291 Beratungen wurden in diesem Themengebiet geleistet, 10,35 Millionen Euro an Insolvenz-Entgelt konnten somit an 469 Arbeitnehmer und -nehmerinnen ausgezahlt werden.