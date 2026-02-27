Nicht konsequent genug

Der zweite Abschnitt gestaltete sich lange Zeit sehr gemächlich. Die Bregenzer überließen den Gästen weitestgehend den Ball, die konnten damit aber nur relativ wenig anfangen. Die Heraf-Elf versuchte zu kontern, war aber zu ungenau im letzten Drittel. Dann machte die Austria den Ausgleich. Die Festspielstädter verteidigten inkonsequent auf ihrer linken Seite, eine Flanke fand von dort am Elferpunkt mit Elias Jandrisevits einen komplett freien Abnehmer zum 1:1. In der Endphase drückten die Bregenzer, der eingewechselte Neuzugang Bonaventure Lendambi köpfte noch an den Pfosten – es blieb beim 1:1, die Bregenzer nahmen zumindest einen Punkt mit.