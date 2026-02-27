Vorteilswelt
Gegen Klagenfurt

Die Bregenzer nahmen zumindest einen Punkt mit

Vorarlberg
27.02.2026 20:02
Von Jan Stefanons Rücken fand der Ball den Weg ins Klagenfurter Tor.
Von Jan Stefanons Rücken fand der Ball den Weg ins Klagenfurter Tor.(Bild: GEPA)
Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Beim Auftakt vor eigenem Publikum gegen Wundertüte Austria Klagenfurt holte sich SW Bregenz beim 1:1-Unentschieden zumindest einen Punkt. Die Mannschaft von Andreas Heraf ging früh in Führung, konnte dann aber den Sack nicht zumachen. 

0 Kommentare

Die Bregenzer starteten nach vorsichtigen ersten Minuten perfekt in die Partie. Nach einem Eckball von Johannes Tartarotti landete der Ball auf Jan Stefanons Rücken, fand von dort seinen Weg ins Tor zur 1:0-Führung für die Mannschaft von Coach Andreas Heraf. Die maroden Klagenfurter, stark geschwächt durch Abgänge und aufgefüllt mit jungen Talenten, wehrten sich. Kamen auch zu Halbchancen, wirklich gefährlich wurden sie aber im ersten Abschnitt nicht. Mit der 1:0-Führung für die Hausherren im ImmoAgentur-Stadion ging es in die Pause.

Nicht konsequent genug
Der zweite Abschnitt gestaltete sich lange Zeit sehr gemächlich. Die Bregenzer überließen den Gästen weitestgehend den Ball, die konnten damit aber nur relativ wenig anfangen. Die Heraf-Elf versuchte zu kontern, war aber zu ungenau im letzten Drittel. Dann machte die Austria den Ausgleich. Die Festspielstädter verteidigten inkonsequent auf ihrer linken Seite, eine Flanke fand von dort am Elferpunkt mit Elias Jandrisevits einen komplett freien Abnehmer zum 1:1. In der Endphase drückten die Bregenzer, der eingewechselte Neuzugang Bonaventure Lendambi köpfte noch an den Pfosten – es blieb beim 1:1, die Bregenzer nahmen zumindest einen Punkt mit.

Vorarlberg
27.02.2026 20:02
Vorarlberg
