Historische Spuren zwischen Tal und Berg

Der „historische Dorfrundweg“ durch und um Nüziders gleicht einer Wanderung durch die lange Geschichte dieser Ortschaft. Startpunkt ist bei der St.Viner Kirche. Die komplexe Baugeschichte dieses Sakralbaus stand immer wieder im Fokus von archäologischen Ausgrabungen. Befunde deuten darauf hin, dass die ältesten Teile des Gebäudes wohl von einem – nicht-sakralen – Vorgängerbau stammen, der noch in der ausgehenden Römerzeit entstanden sein könnte. Der erste tatsächliche Kirchenbau an dieser Stelle wurde von den Experten in das 9. oder 10. Jahrhundert datiert. Eng mit der Kirche verbunden ist das benachbarte Tschannhaus. Im Mittelalter bildete es den Stammsitz einer lokalen Adelsfamilie, der Herren von St.Viner. Die ältesten Bereiche befinden sich in den Kellerräumen, wo die Reste eines Königshofes aus der Karolingerzeit vermutet werden. Bereits die erste urkundliche Erwähnung von Nüziders im Jahr 831 verweist darauf, wie lange dieser Siedlungsraum schon von Bedeutung ist.