Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bezirk Bludenz

Weiterer Bauernhof wegen TBC gesperrt

Vorarlberg
27.02.2026 16:22
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlberg kommt in Sachen TBC nicht zur Ruhe: Wie am Freitag bekannt wurde, musste ein weiterer Hof, dieses Mal im Raum Bludenz, wegen der ansteckenden Krankheit gesperrt und ein Rind getötet werden.  

0 Kommentare

Wie das Land am Freitag informierte, wurde ein Tier auf einem Hof im Bezirk Bludenz nach einem zweifelhaften Hauttest diagnostisch getötet. Mittlerweile liegt auch der PCR-Befund vor, er ist positiv. Der Hof wurde bereits gesperrt. Hauttests mit den anderen Tieren des Betriebs werden nun umgehend durchgeführt. Auch die Kontakttiere werden untersucht, heißt es vonseiten des Landes. 

Zwar wurde ein ebenfalls wegen TBC geschlossener Hof im Bezirk Bregenz nach dem Abschluss der Hygienemaßnahmen nun wieder freigegeben, durch den neu hinzugekommenen Fall sind aber weiterhin sechs Betriebe gesperrt: vier im Bezirk Bregenz, einer im Bezirk Dornbirn und einer im Bezirk Bludenz. 

Lesen Sie auch:
Rinder können sich bei Rotwild mit TBC anstecken. 
Mit Tieren Kontakt
Vorarlberg: Mensch positiv auf Rinder-TBC getestet
20.02.2026

Abwarten der Befunde
Beim Hof im Bezirk Dornbirn haben sich die Tiere auf einer Alpe außerhalb Vorarlbergs angesteckt. Bei den Höfen im Bregenzerwald belegen die mittlerweile vorliegenden Sequenzierungsbefunde, dass sich die Rinder während der vergangenen Alpsaison angesteckt haben. Was den Betrieb in Bludenz angeht, liegen noch keine Befunde zur Ansteckungsquelle vor. Eine abschließende Klärung ist erst nach Durchführung der genomischen Sequenzierung der isolierten Erreger möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.02.2026 16:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 16°
Symbol wolkenlos
Bludenz
5° / 18°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 17°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
3° / 18°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.716 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.313 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1344 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1235 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
817 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Vorarlberg
Spannendes Werk
„König David“ erschallt im Feldkircher Dom
Bezirk Bludenz
Weiterer Bauernhof wegen TBC gesperrt
Schönste Wanderrouten
Historische Spuren zwischen Tal und Berg
Eine Verletzte
Radfahrerin auf Kreuzung von Auto erfasst
Siemens-Betrugsskandal
Beschuldigtenliste ist bereits auf 30 angewachsen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf