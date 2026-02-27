Weiterer Bauernhof wegen TBC gesperrt

Abwarten der Befunde

Beim Hof im Bezirk Dornbirn haben sich die Tiere auf einer Alpe außerhalb Vorarlbergs angesteckt. Bei den Höfen im Bregenzerwald belegen die mittlerweile vorliegenden Sequenzierungsbefunde, dass sich die Rinder während der vergangenen Alpsaison angesteckt haben. Was den Betrieb in Bludenz angeht, liegen noch keine Befunde zur Ansteckungsquelle vor. Eine abschließende Klärung ist erst nach Durchführung der genomischen Sequenzierung der isolierten Erreger möglich.