Pflege: Rüscher befürchtet keinen Personalnotstand

Dass die Bevölkerung auch in Vorarlberg immer älter wird, ist durch Studien eindrucksvoll belegt: Bis zum Jahr 2035 wird im Ländle die Zahl der Über-64-Jährigen um ein Drittel zunehmen, die Zahl der Personen zwischen 70 und 74 Jahren wird um 8000 ansteigen. Eine direkte Folge dieser Entwicklung: Der Pflege- und Betreuungsbedarf wird wachsen. Man müsse daher jetzt in der Pflegeausbildung „das Notwendige tun“, um die Versorgung sicherzustellen, betont Soziallandesrätin Martina Rüscher. Auch infrastrukturell stocke man die Kapazitäten auf: So würden auf Spitalsebene zwei Akutgeriatrien aufgebaut, zudem soll auch der mobile Bereich mehr Ressourcen erhalten.