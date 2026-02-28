Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria Lustenau-Coach

Markus Mader nutzte Zeit für einen Stadionbesuch

Vorarlberg
28.02.2026 13:25
Lustenau-Trainer Markus Mader nutzte das spielfreie Wochenende für die Live-Analyse eines ...
Lustenau-Trainer Markus Mader nutzte das spielfreie Wochenende für die Live-Analyse eines zukünftigen Gegners.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Wegen des Stripfing-Rückzugs ist Austria Lustenau in dieser Runde spielfrei, die Grün-Weißen testeten aber zumindest gegen Ländle-Westligist Hohenems. Trainer Markus Mader machte noch zusätzliche Hausaufgaben, fuhr nach Salzburg und schaute sich dort den nächsten Gegner Vienna genau an.

0 Kommentare

Durch den Rückzug des SV Stripfing sind die Lustenauer in dieser Runde spielfrei. Trainer Markus Mader nutzte die Gelegenheit für einen Ausflug nach Salzburg, um sich Liefering gegen Vienna live anzuschauen. Die Austria trifft nächste Runde auf die Döblinger, die nach einem verpatzten Herbst auf eine Aufholjagd starten wollen. „Ein Spiel im Stadion zu erleben ist doch etwas anderes als zu Hause vor dem Bildschirm. Oft ergibt sich ja diese Gelegenheit für mich nicht.“

Ein paar freie Tage
Die Mannschaft hingegen kann drei freie Tage genießen, nachdem am Donnerstag Westligist Hohenems im Test 7:0 besiegt wurde. Mit Wade, William, Bouchenna, Vucenovic, Ibertsberger, Lahne und Diarra gab es sieben verschiedene Torschützen. „Die Jungs haben richtig Gas gegeben und das Spiel sehr ernst genommen. So ein Ergebnis tut allen gut, vor allem der Offensive.“ Wichtig war für den Coach auch, dass sein Team im Spielrhythmus bleibt. Als Nachteil sieht er die unfreiwillige Pause nicht. „Wir sind halt jetzt die ersten der Titelkandidaten. Den anderen ergeht es dann später so. Schade ist nur, dass wir nach dem Auftaktsieg nicht gleich nachlegen können. So haben wir in den kommenden Wochen schwere Aufgaben vor der Brust.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.02.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
3° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.771 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
103.716 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
100.024 mal gelesen
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
2498 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1567 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Vorarlberg
Austria Lustenau-Coach
Markus Mader nutzte Zeit für einen Stadionbesuch
Unfall in Vorarlberg
Auto zwischen Lkw und Hausmauer eingeklemmt
Heli-Einsatz
Rennradfahrer krachte auf Bergstraße gegen Auto
Brenzlige Situation
Pferde vor Feuer in Vorarlberg gerettet
Altachs Regisseur
Patrick Greil kennt den nächsten Gegner genau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf