Markus Mader nutzte Zeit für einen Stadionbesuch

Ein paar freie Tage

Die Mannschaft hingegen kann drei freie Tage genießen, nachdem am Donnerstag Westligist Hohenems im Test 7:0 besiegt wurde. Mit Wade, William, Bouchenna, Vucenovic, Ibertsberger, Lahne und Diarra gab es sieben verschiedene Torschützen. „Die Jungs haben richtig Gas gegeben und das Spiel sehr ernst genommen. So ein Ergebnis tut allen gut, vor allem der Offensive.“ Wichtig war für den Coach auch, dass sein Team im Spielrhythmus bleibt. Als Nachteil sieht er die unfreiwillige Pause nicht. „Wir sind halt jetzt die ersten der Titelkandidaten. Den anderen ergeht es dann später so. Schade ist nur, dass wir nach dem Auftaktsieg nicht gleich nachlegen können. So haben wir in den kommenden Wochen schwere Aufgaben vor der Brust.“