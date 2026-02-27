Menschen machten Hunde sozialer und kooperativer

Kleine Gehirne, große Anpassungsfähigkeit

Im Vergleich zu Wölfen haben Hunde laut der Mitteilung kleinere Gehirne, die aber mehr Formunterschiede aufweisen. Auch seien die Anteile sensorischer Regionen bei Hunden verändert. Das bestätige eine Hypothese zur Gehirnentwicklung von Säugetieren, wonach sich verschiedene Hirnregionen zeitlich unterschiedlich entwickeln können.

Jedoch widerspricht die Studie der lange vertretenen Annahme, wonach ein stark „integriertes“ Hirn auf eine langsame Evolutionsfähigkeit hinweist. Integriert bedeutet, dass die Unterregionen des Gehirns aufeinander abgestimmt sind. Bei Hunden ist dies laut der Studie deutlich stärker der Fall als bei Wölfen.