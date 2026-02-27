Katrin Ofner nach Gelber Karte in Kopaonik Achte
Ski Cross
Katrin Ofner hat beim ersten Weltcup im Ski Cross in Kopaonik (Serbien) den achten Platz belegt. Die Steirerin hob im Halbfinale bei einer Welle ab, sie fuhr auf die Kanadierin Marielle Thompson auf und sah dafür die gelbe Karte.
Damit durfte sie den Lauf um die Ränge fünf bis acht nicht mehr bestreiten und wurde als Achte gereiht. Es siegte die Schwedin Sandra Näslund. Bei den Männern kam es zum Crash im großen Finale, der Deutsche Tim Hronek wurde zum Sieger erklärt.
