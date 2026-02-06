Trump will in „korrupten“ Wahl-Gebieten eingreifen

Allerdings machte Trump diese Woche sehr deutlich, wie essenziell es für ihn sei, Wahlen zu gewinnen. Mit Blick auf seinen Sieg bei der Wahl im Jahr 2024 sagte er: „Ich brauchte das für mein Ego. Sonst hätte ich für den Rest meines Lebens ein schlechtes Ego gehabt.“ Doch aktuell ist das offenbar kein Thema, denn „jetzt habe ich wirklich ein großes Ego“, versicherte er in einer Rede in Washington.