Hinterhäuser-Fehde verdrängt Festspiel-Sanierung

Im Festspielbezirk in der Altstadt herrscht gespannte Ruhe. Nimmt Intendant Markus Hinterhäuser das Angebot des Kuratoriums an und bleibt bis Sommer 2027 in Salzburg oder endet seine Amtszeit schon nach der kommenden Ausgabe des Festivals in diesem Sommer? Und, wer folgt – bei beiden Varianten – nach?