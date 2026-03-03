Hinterhäuser-Fehde verdrängt Festspiel-Sanierung

Zum Jubiläum einen neuen Höchststand erreicht
Gut Aiderbichl
Alles redet in Salzburg derzeit über die Zukunft des Intendanten der Festspiele. Das einflussreiche Kuratorium des Festivals wollte wichtige Entscheidungen zum Umbau treffen. Diese Millionen-Fragen liegen jetzt bis Ende März auf der langen Bank ...
Im Festspielbezirk in der Altstadt herrscht gespannte Ruhe. Nimmt Intendant Markus Hinterhäuser das Angebot des Kuratoriums an und bleibt bis Sommer 2027 in Salzburg oder endet seine Amtszeit schon nach der kommenden Ausgabe des Festivals in diesem Sommer? Und, wer folgt – bei beiden Varianten – nach?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.