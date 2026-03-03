Vorteilswelt
Feuerwehreinsatz

Fahrfehler? Auto landete in Wagrain im Bachbett

Salzburg
03.03.2026 17:00
Der Pkw landete in der Wagrainer Ache.
Der Pkw landete in der Wagrainer Ache.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Wagrain)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für die Freiwillige Feuerwehr von Wagrain kam es gestern, Montag, binnen einer Viertelstunde zu zwei Einsätzen. Bei einem Unfall auf der Wagrainer Straße hieß es, dass eine Person eingeklemmt sei. Beim zweiten Unfall mussten die Feuerwehrleute ins Bachbett steigen ...

0 Kommentare

Binnen nicht einmal 15 Minuten wurde die Feuerwehr von Wagrain gestern, Montag, zweimal alarmiert. „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ lautete die erste Alarmierung am Nachmittag. Ein Pkw sei auf der Wagrainer Straße, ohne Fremdeinwirkung, gegen ein Hindernis gefahren.

Der Unfall ereignete sich auf der Wagrainer Straße in Richtung St. Johann.
Der Unfall ereignete sich auf der Wagrainer Straße in Richtung St. Johann.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Wagrain)

Schon auf der Anfahrt erhielten die Feuerwehrleute die Information, dass keine Person mehr eingeklemmt war. Die verletzte Person wurde durch den Notarzt, den First Responder sowie das Rote Kreuz medizinisch versorgt. Die Feuerwehr musste nur die Unfallstelle absichern und säubern.

Während der erste Einsatz gerade angelaufen war, kam die Meldung, dass ein Pkw auf einem Privatgrundstück in die Wagrainer Ache gefahren war. Die Feuerwehrleute stiegen ins Bachbett hinunter und sicherten den Pkw. Anschließend bargen sie das Fahrzeug mittels Seilwinde. Der Fahrzeuglenker dürfte vor dem Unfall den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt haben.

Lesen Sie auch:
Großeinsatz der Feuerwehr in Uttendorf.
Ältestes Gebäude
Stallbrand am Dorfplatz löste Großeinsatz aus
03.03.2026
Folgenschwerer Crash
E-Biker wurde von Lkw erfasst und starb im Spital
02.03.2026
Raser und Alkolenker
19-Jähriger fuhr mit Handy in der Hand 120 km/h
02.03.2026

Die Freiwillige Feuerwehr Wagrain war rund zwei Stunden und mit 17 Personen im Einsatz.

Salzburg
03.03.2026 17:00
Salzburg

