Fahrfehler? Auto landete in Wagrain im Bachbett

Für die Freiwillige Feuerwehr von Wagrain kam es gestern, Montag, binnen einer Viertelstunde zu zwei Einsätzen. Bei einem Unfall auf der Wagrainer Straße hieß es, dass eine Person eingeklemmt sei. Beim zweiten Unfall mussten die Feuerwehrleute ins Bachbett steigen ...
Binnen nicht einmal 15 Minuten wurde die Feuerwehr von Wagrain gestern, Montag, zweimal alarmiert. „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ lautete die erste Alarmierung am Nachmittag. Ein Pkw sei auf der Wagrainer Straße, ohne Fremdeinwirkung, gegen ein Hindernis gefahren.
Schon auf der Anfahrt erhielten die Feuerwehrleute die Information, dass keine Person mehr eingeklemmt war. Die verletzte Person wurde durch den Notarzt, den First Responder sowie das Rote Kreuz medizinisch versorgt. Die Feuerwehr musste nur die Unfallstelle absichern und säubern.
Während der erste Einsatz gerade angelaufen war, kam die Meldung, dass ein Pkw auf einem Privatgrundstück in die Wagrainer Ache gefahren war. Die Feuerwehrleute stiegen ins Bachbett hinunter und sicherten den Pkw. Anschließend bargen sie das Fahrzeug mittels Seilwinde. Der Fahrzeuglenker dürfte vor dem Unfall den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt haben.
Die Freiwillige Feuerwehr Wagrain war rund zwei Stunden und mit 17 Personen im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.