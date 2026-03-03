Fahrfehler? Auto landete in Wagrain im Bachbett

Während der erste Einsatz gerade angelaufen war, kam die Meldung, dass ein Pkw auf einem Privatgrundstück in die Wagrainer Ache gefahren war. Die Feuerwehrleute stiegen ins Bachbett hinunter und sicherten den Pkw. Anschließend bargen sie das Fahrzeug mittels Seilwinde. Der Fahrzeuglenker dürfte vor dem Unfall den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt haben.