Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der IT-Branche

Streik-Grund: „Viele Leute sind schon angefressen“

Salzburg
03.03.2026 16:17
Rund 80 Streik-Teilnehmer waren es bei der Firma Conova.
Rund 80 Streik-Teilnehmer waren es bei der Firma Conova.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Der Arbeitskampf hat am Dienstag auch Salzburg erreicht! Die IT-Branche hat das erste Mal in der Geschichte überhaupt Warnstreiks durchgeführt. Die Beschäftigten von acht Salzburger Unternehmen machen bei den Warnstreiks am Dienstag und am Mittwoch mit, um ein Zeichen zu setzen.

0 Kommentare

„Es ist schon historisch“, beschreibt Werner Höllbacher, Betriebsratsvorsitzender der IT-Firma Conova den Dienstagnachmittag. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ist es zu einem Streik in der Branche der Informationstechniker gekommen. Um 14 Uhr marschierten die rund 80 Teilnehmer des Unternehmens von der Betriebsversammlung lautstark zurück in die Firmenzentrale um den zweistündigen Warnstreik dort zu begehen. „Die Mitarbeiter bringen ja auch die Wertschöpfung, weil wir ein Dienstleistungsunternehmen sind“, sagt der Betriebsrat. Ein eigenes Team stand im Unternehmen aber für Notfälle bereit.

Grund für die österreichweiten Streiks sind die schleppenden Gehaltsverhandlungen. Sechs Runden wurden bisher ohne Ergebnis abgebrochen. Am 10. März findet der nächste Verhandlungstag statt. „Es sind schon so viele Leute angefressen, dass der Zuwachs in der Gewerkschaft teils um 200 Prozent stieg“, so Höllbacher, der betont, dass es sich rein um eine Inflationsabgeltung aus dem vergangenen Jahr handelt , die gefordert ist – 3,5 Prozent. Von Arbeitgeberseite werden nur 2 Prozent geboten. Wie zu hören ist, wollten diese am Anfang sogar eine Nulllohnrunde in der wachsenden Branche durchpeitschen. 

Lesen Sie auch:
Julia Kröll ist seit Februar 2026 Leiterin der Regionalstelle des Arbeitsmarktservice in ...
Krone Plus Logo
Neue AMS-Chefin:
„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
02.03.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Ortschef von Seeham: „Können nicht mehr warten“
02.03.2026
Naturschutz
Milliarden-Tunnel nimmt nächste wichtige Hürde
03.03.2026

„Acht große IT-Unternehmen sind in Salzburg gewerkschaftlich aufgestellt und alle sind bei den Warnstreiks dabei“, freut sich Florian Koch von der Gewerkschaft GPA. Man wolle sich auch solidarisch mit den Mitarbeitern der vielen kleinen Firmen zeigen, die etwa nicht einmal einen Betriebsrat haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.03.2026 16:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Betriebsrat
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf