Streik-Grund: „Viele Leute sind schon angefressen“

Grund für die österreichweiten Streiks sind die schleppenden Gehaltsverhandlungen. Sechs Runden wurden bisher ohne Ergebnis abgebrochen. Am 10. März findet der nächste Verhandlungstag statt. „Es sind schon so viele Leute angefressen, dass der Zuwachs in der Gewerkschaft teils um 200 Prozent stieg“, so Höllbacher, der betont, dass es sich rein um eine Inflationsabgeltung aus dem vergangenen Jahr handelt , die gefordert ist – 3,5 Prozent. Von Arbeitgeberseite werden nur 2 Prozent geboten. Wie zu hören ist, wollten diese am Anfang sogar eine Nulllohnrunde in der wachsenden Branche durchpeitschen.