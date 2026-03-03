Streik-Grund: „Viele Leute sind schon angefressen“

Der Arbeitskampf hat am Dienstag auch Salzburg erreicht! Die IT-Branche hat das erste Mal in der Geschichte überhaupt Warnstreiks durchgeführt. Die Beschäftigten von acht Salzburger Unternehmen machen bei den Warnstreiks am Dienstag und am Mittwoch mit, um ein Zeichen zu setzen.
„Es ist schon historisch“, beschreibt Werner Höllbacher, Betriebsratsvorsitzender der IT-Firma Conova den Dienstagnachmittag. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ist es zu einem Streik in der Branche der Informationstechniker gekommen. Um 14 Uhr marschierten die rund 80 Teilnehmer des Unternehmens von der Betriebsversammlung lautstark zurück in die Firmenzentrale um den zweistündigen Warnstreik dort zu begehen. „Die Mitarbeiter bringen ja auch die Wertschöpfung, weil wir ein Dienstleistungsunternehmen sind“, sagt der Betriebsrat. Ein eigenes Team stand im Unternehmen aber für Notfälle bereit.
Grund für die österreichweiten Streiks sind die schleppenden Gehaltsverhandlungen. Sechs Runden wurden bisher ohne Ergebnis abgebrochen. Am 10. März findet der nächste Verhandlungstag statt. „Es sind schon so viele Leute angefressen, dass der Zuwachs in der Gewerkschaft teils um 200 Prozent stieg“, so Höllbacher, der betont, dass es sich rein um eine Inflationsabgeltung aus dem vergangenen Jahr handelt , die gefordert ist – 3,5 Prozent. Von Arbeitgeberseite werden nur 2 Prozent geboten. Wie zu hören ist, wollten diese am Anfang sogar eine Nulllohnrunde in der wachsenden Branche durchpeitschen.
„Acht große IT-Unternehmen sind in Salzburg gewerkschaftlich aufgestellt und alle sind bei den Warnstreiks dabei“, freut sich Florian Koch von der Gewerkschaft GPA. Man wolle sich auch solidarisch mit den Mitarbeitern der vielen kleinen Firmen zeigen, die etwa nicht einmal einen Betriebsrat haben.
