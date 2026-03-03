Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe wegen Betrugs

Parkausweis für Behinderte gefunden und gefälscht

Salzburg
03.03.2026 14:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein Serbe (52) fand eine abgelaufene Parkberechtigung für behinderte Personen, fälschte mit einem Klebestreifen das Datum und parkte drei Tage lang gratis in der Kurzparkzone in Salzburg. Am Dienstag musste er wegen schweren Betrugs vor die Richterin. Nach seinem Geständnis betonte sie: „Das war eine blöde Idee.“

0 Kommentare

Was der in Salzburg lebende Serbe getan hat, war nicht nur unanständig und moralisch verwerflich, es war auch strafrechtlich relevant: Mitte November fand der seit 43 Jahren hier in Österreich lebende Arbeiter (52) nämlich einen Parkausweis für Behinderte mit einer bereits abgelaufenen Befristung. Kurzerhand klebte er ein neues Datum mit einem Klebestreifen darauf und nutzte den Parkausweis, um im Salzburger Stadtteil Lehen – bekannt für den dortigen Parkplatz-Mangel – problemlos und kostengünstig den Mercedes abzustellen.

Auffälliger Klebestreifen
Am vierten aufeinanderfolgenden Tag in der Kurzparkzone entdeckte eine Polizeistreife den Wagen des 52-Jährigen und kontrollierte den an der Windschutzscheibe angebrachten Parkausweis. Rasch sahen die Beamten den Klebestreifen. Es war auch der Klebestreifen, der dem Serben strafrechtliche Probleme einbrachte: Dadurch galt die amtliche Urkunde nämlich als verfälscht. Ergo: Am Dienstag musste der Mann wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs im Salzburger Landesgericht vor die Richterin treten. „Ja, es stimmt“, legte der Angeklagte ein Geständnis ab.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
10 Monate bedingt
Soldat kam monatelang nicht zum Heer: Verurteilt!
21.01.2026

Fragen hatte die Richterin keine, da der 52-Jährige von Anfang an den Vorwurf zugab. Sie betonte aber, dass es „eine blöde Idee“ war. Nach acht Minuten Verhandlung verkündete die Richterin das (noch) nicht rechtskräftige Urteil: schuldig wegen schweren Betrugs. Als Strafe entschied sich die Richterin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1560 Euro. Der Serbe kündigte an, das Urteil auch annehmen zu wollen. Er hat aber rechtlich noch drei Tage Bedenkzeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.03.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.081 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.559 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.604 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Hilfe für US-Pilotin ++ Rückholflug für Österreich
2106 mal kommentiert
Gestrandete Emirates-Maschine in Los Angeles. Kleines Bild: die gerettete US-Pilotin
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1739 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf