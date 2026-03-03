Parkausweis für Behinderte gefunden und gefälscht

Fragen hatte die Richterin keine, da der 52-Jährige von Anfang an den Vorwurf zugab. Sie betonte aber, dass es „eine blöde Idee“ war. Nach acht Minuten Verhandlung verkündete die Richterin das (noch) nicht rechtskräftige Urteil: schuldig wegen schweren Betrugs. Als Strafe entschied sich die Richterin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1560 Euro. Der Serbe kündigte an, das Urteil auch annehmen zu wollen. Er hat aber rechtlich noch drei Tage Bedenkzeit.