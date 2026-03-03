Horror-Herbst hinterließ bei Eisbullen Spuren

Neue Wirte für die höchste Schutzhütte in Salzburg
Auf 3106 Metern
Der Grunddurchgang ist schon wieder gespielt! Ein Grunddurchgang, in dem Eishockey-Serienmeister Salzburg zwei Gesichter zeigte. Nach einem Horror-Herbst – da drohte zwischenzeitlich sogar Rang zehn! – fing sich das Team von Trainer Manny Viveiros zur kalten Jahreszeit wieder ein. Am Ende reichte es aber „nur mehr“ für einen dritten Tabellenplatz.
„Wir hatten Höhen und Tiefen“, gestand Viveiros nach dem 4:1-Sieg gegen Innsbruck. Nervös soll aber niemand gewesen sein. „Bei uns war keiner panisch, wenn wir mehrere Partien verloren haben. Wir wussten, dass das eine lange Saison wird und kein Sprint. Wir hatten viele Verletzungen und haben dann dennoch so gut es geht gespielt“, sagte der Austro-Kanadier.
