Horror-Herbst hinterließ bei Eisbullen Spuren

„Wir hatten Höhen und Tiefen“, gestand Viveiros nach dem 4:1-Sieg gegen Innsbruck. Nervös soll aber niemand gewesen sein. „Bei uns war keiner panisch, wenn wir mehrere Partien verloren haben. Wir wussten, dass das eine lange Saison wird und kein Sprint. Wir hatten viele Verletzungen und haben dann dennoch so gut es geht gespielt“, sagte der Austro-Kanadier.