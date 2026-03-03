„Bei Baukosten kann man mir nichts vormachen“

Am Montag hat Andreas Fanninger (FPÖ) mit dem Ausliefern angefangen. So hat er es angekündigt und auch Wort gehalten. Der Bürgermeister von Unternberg hat nämlich Essen auf Rädern für Senioren in seine Gemeinde gebracht. Und als Beweis, wie ernst es ihm ist, hat er die erste Woche gleich selbst den Fahrtendienst übernommen.