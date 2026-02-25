Fossile Heizungen sind wieder auf dem Vormarsch

Auch Biomasse- und Pelletskessel verzeichneten einen deutlichen Rückgang um rund 30 Prozent auf etwa 21.000 Stück. Im Gegenzug stiegen die Gas- und Ölkesselabsätze wieder an. Freimüller forderte von der Politik ein Erneuerbarenangebot beim Heizungstausch und eine Verpflichtung, fossile Heizkessel nach dem Ende ihrer Lebensdauer nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Dass es keine Förderung mehr für thermische Sanierung gibt, begrüßte er. Zudem appellierte er an Politikerinnen und Politiker: „Bitte verhindert nicht den Windkraftausbau, weil dann kommen wir von Öl und Gas nicht weg.“ Die Branche selbst muss laut ihm umdenken und besser vermitteln, wie viel Geld man sich im Betrieb sparen kann.