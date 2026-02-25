Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche Angaben?

Alkohol-Eklat um Skisprung-Trainer immer größer

Ski Nordisch
25.02.2026 14:50
Neue Aufregung um Igor Medved!
Neue Aufregung um Igor Medved!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist der Alkohol-Eklat rund um den finnischen Skisprung-Nationaltrainer Igor Medved sogar noch größer als zunächst angenommen? Laut einem Medienbericht soll der Slowene mehrfach auffällig geworden sein – zudem gibt es auch Zweifel an einer Erklärung des 44-Jährigen. 

0 Kommentare

Medved soll während der Olympischen Spiele an einem Abend so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Anschließend wurde er vom Nationalen Olympische Komitee Finnlands wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert und für den Rest der Winterspiele ausgeschlossen. 

Lesen Sie auch:
Igor Medved
Olympia-Ausschluss
„Alkoholprobleme“: Skisprung-Trainer muss gehen
12.02.2026

„Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen“, erklärte der Trainer anschließend. Doch ein Bericht der Zeitung „Iltalehti“ legt nun nahe, dass es sich nicht um einen Ausrutscher gehandelt haben könnte. Demnach stand Medved „möglicherweise an mehreren Tagen unter Alkoholeinfluss.“ 

Slowenischer Skiverbandssprecher widerspricht
Doch damit nicht genug der Aufregung. Denn es gibt nun auch Zweifel an der Erklärung, die der Slowene für den Vorfall hatte. „Nach dem Wettkampf erhielt ich eine Einladung zur Feier des slowenischen Goldmedaillengewinns. Ich hatte nichts gegessen, und dann wirkte der Alkohol“, erklärte Medved dem finnischen Sender „yle“. 

Nur um dann prompt ein Dementi von slowenischer Seite zu erhalten. „Er war nicht auf der Feier der slowenischen Nationalmannschaft, als es zu diesem Konflikt kam“, wird der slowenische Skiverbandssprecher Tomaz Trbovc von „Iltalehti“ zitiert. 

Lesen Sie auch:
Jan Hörl fehlt mit Rückenbeschwerden.
Skiflug-Weltcup
Rückenbeschwerden! ÖSV-Adler Hörl fehlt am Kulm
24.02.2026

Ob Medved die finnischen Skisprung-Herrer auch weiterhin betreut und ob er kommendes Wochenende beim Skifliegen am Kulm dabei ist, ist derzeit unklar. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
25.02.2026 14:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.238 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.219 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
136.485 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1049 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Ski Nordisch
Falsche Angaben?
Alkohol-Eklat um Skisprung-Trainer immer größer
Herausfordernde Zeit
ÖSV-Athletin beendet ihre Saison vorzeitig
Krone Plus Logo
„Jungfernflug“ am Kulm
„Wäre schon traurig, wenn sich das nicht ausgeht“
Skiflug-Weltcup
Rückenbeschwerden! ÖSV-Adler Hörl fehlt am Kulm
„Noch nie erlebt“
„Ski-Klau!“ Kuriose Szene beim Olympia-Finale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf