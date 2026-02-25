Alkohol-Eklat um Skisprung-Trainer immer größer

Ist der Alkohol-Eklat rund um den finnischen Skisprung-Nationaltrainer Igor Medved sogar noch größer als zunächst angenommen? Laut einem Medienbericht soll der Slowene mehrfach auffällig geworden sein – zudem gibt es auch Zweifel an einer Erklärung des 44-Jährigen.
Medved soll während der Olympischen Spiele an einem Abend so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Anschließend wurde er vom Nationalen Olympische Komitee Finnlands wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert und für den Rest der Winterspiele ausgeschlossen.
„Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen“, erklärte der Trainer anschließend. Doch ein Bericht der Zeitung „Iltalehti“ legt nun nahe, dass es sich nicht um einen Ausrutscher gehandelt haben könnte. Demnach stand Medved „möglicherweise an mehreren Tagen unter Alkoholeinfluss.“
Slowenischer Skiverbandssprecher widerspricht
Doch damit nicht genug der Aufregung. Denn es gibt nun auch Zweifel an der Erklärung, die der Slowene für den Vorfall hatte. „Nach dem Wettkampf erhielt ich eine Einladung zur Feier des slowenischen Goldmedaillengewinns. Ich hatte nichts gegessen, und dann wirkte der Alkohol“, erklärte Medved dem finnischen Sender „yle“.
Nur um dann prompt ein Dementi von slowenischer Seite zu erhalten. „Er war nicht auf der Feier der slowenischen Nationalmannschaft, als es zu diesem Konflikt kam“, wird der slowenische Skiverbandssprecher Tomaz Trbovc von „Iltalehti“ zitiert.
Ob Medved die finnischen Skisprung-Herrer auch weiterhin betreut und ob er kommendes Wochenende beim Skifliegen am Kulm dabei ist, ist derzeit unklar.
