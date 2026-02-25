Alkohol-Eklat um Skisprung-Trainer immer größer

„Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen“, erklärte der Trainer anschließend. Doch ein Bericht der Zeitung „Iltalehti“ legt nun nahe, dass es sich nicht um einen Ausrutscher gehandelt haben könnte. Demnach stand Medved „möglicherweise an mehreren Tagen unter Alkoholeinfluss.“