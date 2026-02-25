Mega-Projekt! Das wird das größte Stadion der Welt

Mit 135.000 Sitzplätzen und geschätzten Kosten von rund 32 Milliarden Euro soll das Trong-Dong-Stadion in Vietnam künftig das größte Stadion der Welt werden. Der Bau hat bereits begonnen.
Wahnsinns-Pläne in Vietnam! Mit dem Trong-Dong-Stadion soll im Süden der Hauptstadt Hanoi, in der Gemeinde Thuong Phuc, die größte Arena der Welt gebaut werden – inklusive olympischer Sportstadt rundherum. Das Design orientiert sich an der berühmten Dong-Son-Trommel, einem der wichtigsten kulturellen Symbole Vietnams. Berichten zufolge haben die Bauarbeiten bereits begonnen.
Der vietnamesische Großkonzern Vingroup mit dem reichsten Mann Vietnams, Pham Nhat Vuong, als Vorsitzendem, finanziert das gigantische Projekt. Sein Vermögen wird auf 26,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Neben der enormen Kapazität setzt man vor allem auf Technologie:
Mit 114.000 Plätzen ist das „Stadion Erster Mai“ in Nordkorea derzeit die größte Fußball- und Leichtathletik-Arena der Welt. Auch das „Hassan-II.-Stadion“ in Marokko, das derzeit für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gebaut wird und 115.000 Plätze bieten soll, wird kleiner als das „Trong-Dong“-Stadion sein. Mit dem „Narendra Modi Stadion“ in Ahmedabad, Indien, befindet sich ein weiteres Stadion mit 132.000 Sitzplätzen in ähnlichen Sphären, das ist allerdings ein reines Cricket-Stadion.
Vietnam plant Ausrichtung von Großveranstaltungen
Die Fertigstellung des Stadions ist für August 2028 geplant, bis 2035 sollen das gesamte Verkehrssystem, das neue Stadtgebiet und die dazugehörigen Einrichtungen der Olympischen Sportstadt fertiggestellt sein. Mit dieser groß angelegten Infrastrukturinvestition legt Vietnam den Grundstein dafür, dass das Land zukünftig internationale Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele oder kontinentale Turniere ausrichten kann.
Ob das Projekt tatsächlich wie vorgesehen umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Eines ist aber schon jetzt klar: Vietnam denkt im ganz großen Stil.
