Mega-Projekt! Das wird das größte Stadion der Welt

Vietnam plant Ausrichtung von Großveranstaltungen

Die Fertigstellung des Stadions ist für August 2028 geplant, bis 2035 sollen das gesamte Verkehrssystem, das neue Stadtgebiet und die dazugehörigen Einrichtungen der Olympischen Sportstadt fertiggestellt sein. Mit dieser groß angelegten Infrastrukturinvestition legt Vietnam den Grundstein dafür, dass das Land zukünftig internationale Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele oder kontinentale Turniere ausrichten kann.

Ob das Projekt tatsächlich wie vorgesehen umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Eines ist aber schon jetzt klar: Vietnam denkt im ganz großen Stil.