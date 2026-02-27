Bis zur Schulter
Mann mit Liebeskummer vermisst: Steckte im Schlamm
Als ein 36-Jähriger mit Liebeskummer ausgerechnet am Valentinstag in Florida verschwand, war sein Vater alarmiert – schließlich litt Andre Giddens stark unter einer turbulenten Trennung. Tage später wurde der Vermisste befunden. Er war bis zu den Schultern im Schlamm versunken und kam ohne Hilfe nicht heraus.
Andrew Giddens wurde in Jacksonville als vermisst gemeldet, weil sein Vater ihn nicht erreichen konnte. Die beiden hatten am Valentinstag zuletzt Kontakt. Der Mann wäre wegen einer kürzlichen Trennung depressiv gewesen, erklärten Familie und Freunde gegenüber dem Sender WCJB. Tagelang fehlte vom 36-Jährigen jede Spur.
Auto des Vermissten bei Sandwerk entdeckt
Schließlich wurde der Wagen von Giddens in der Nähe einer Kiesgrube des Vulcan Sandwerks gefunden. Eine großangelegte Suche wurde eingeleitet und nach zweitägigem Einsatz wurde der 36-Jährige schließlich gefunden – er steckte bis zu den Schultern in Schlamm auf dem Industriewerk fest. Weil er seltsamerweise unter der Grasnarbe gelandet war, war er nur schwer zu sehen gewesen, wie US-Medien berichten.
Die Vermisstenmeldung von Giddens:
Erstaunlicherweise war er noch ansprechbar, obwohl er tagelang ohne Essen und Trinken auskommen musste. Für die schwierige Rettungsaktion musste allerdings die Feuerwehr ausrücken. Mit Leitern, Seilen und anderen Hilfsmitteln schafften es die Einsatzkräfte es schließlich nach zwei Stunden, den Mann zu befreien. Die Helfer mussten selbst darauf acht geben, nicht im Schlamm, der sich wie Treibsand verhielt, stecken zu bleiben.
Mann befand sich in kritischem Zustand
„Diese Rettungsaktion beweist, wie wichtig gegenseitige Hilfe, Ausbildung und Engagement sind. Wir sind allen Beteiligten für ihren Mut und ihre Professionalität dankbar“, erklärte die Feuerwehr von Palatka nach dem Einsatz. Giddens wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befand sich in kritischem Zustand.
Polizei hat Mitleid mit von Liebeskummer geplagtem Mann
Es war nicht das erste Mal, dass sich der 36-Jährige unerlaubt auf einem Gelände der Firma herumtrieb: Er war bereits 2023 wegen Hausfriedensbruchs auf einem Areal des Unternehmens aufgefallen. Beim aktuellen Fall wurde wegen seiner psychischen Lage auf eine Anklage verzichtet. „Wir hoffen, dass er sich von den erlittenen Qualen sowohl körperlich als auch seelisch erholen kann“, so das Sheriffbüro von Putnam County. Wie er überhaupt auf das Grundstück und in diese missliche Lage geraten konnte, ist bislang ein Rätsel.
