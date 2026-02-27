Mann mit Liebeskummer vermisst: Steckte im Schlamm

Polizei hat Mitleid mit von Liebeskummer geplagtem Mann

Es war nicht das erste Mal, dass sich der 36-Jährige unerlaubt auf einem Gelände der Firma herumtrieb: Er war bereits 2023 wegen Hausfriedensbruchs auf einem Areal des Unternehmens aufgefallen. Beim aktuellen Fall wurde wegen seiner psychischen Lage auf eine Anklage verzichtet. „Wir hoffen, dass er sich von den erlittenen Qualen sowohl körperlich als auch seelisch erholen kann“, so das Sheriffbüro von Putnam County. Wie er überhaupt auf das Grundstück und in diese missliche Lage geraten konnte, ist bislang ein Rätsel.