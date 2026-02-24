Zu viel Regen: Straße wegen Hangrutsch gesperrt

Aufgrund des aktuellen Niederschlags bleibt die Sperre über Nacht aufrecht. Mittwochvormittag soll mit den Räumungsarbeiten oberhalb der Straße begonnen werden - zudem werden zusätzliche Betonleitwände und Anti-Rutschvorrichtungen durch Sicherung der Straße aufgestellt. Bis die L30 wieder ungehindert befahren werden kann, ist eine Umfahrung über die L 37 Thierseestraße möglich.