Zu viel Regen: Straße wegen Hangrutsch gesperrt

Zuerst viel Schnee, dann viel Regen – diese Kombination sorgt in einigen Teilen Tirols für kritische Situationen, nicht nur im freien Gelände. Dienstagnachmittag musste die Hinterthierseestraße im Unterland gesperrt werden. Dort war ein Hang ins Rutschen geraten.
„Nach einem Hangrutsch oberhalb der L 30 Hinterthierseestraße ist die Straße aus Sicherheitsgründen zwischen den Ortsteilen Hinterthiersee und Ascherdorf (beides Gemeindegebiet Thiersee) in beide Fahrtrichtungen gesperrt“ – das teilte das Land Dienstag am späten Nachmittag mit.
Aufgrund des aktuellen Niederschlags bleibt die Sperre über Nacht aufrecht. Mittwochvormittag soll mit den Räumungsarbeiten oberhalb der Straße begonnen werden - zudem werden zusätzliche Betonleitwände und Anti-Rutschvorrichtungen durch Sicherung der Straße aufgestellt. Bis die L30 wieder ungehindert befahren werden kann, ist eine Umfahrung über die L 37 Thierseestraße möglich.
Der Hangrutsch bei Hinterthiersee war Dienstag nicht der einzige Zwischenfall auf einer Straße. Am Vormittag wurde die Kaunertaler Landesstraße L 18 von einer Lawine verlegt.
