Mario Basler: „Fußball ist kein Sport für Frauen“

Am Dienstag hat ARD den Podcast „Mario Basler – letzter Typ“ veröffentlicht, Moderatorin Katharina Reckers konfrontierte den 57-jährigen Deutschen darin mit dessen „Bild“-Kolumne von 2013. Basler zog damals über den Frauenfußball her. Der Tenor: Fußball sei nichts für Frauen. „Wenn Mädels auf dem Rasen rumtoben wollen, sollen sie ein Netz aufstellen und Tennis spielen. So wie in Wimbledon. Das ist sexy! Aber Frauenfußball? Nö!“, schrieb der ehemalige Bayern-Star damals – nun legte er darauf angesprochen nach.