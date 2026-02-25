Vorteilswelt
„Einmal Fresse halten“

Mario Basler: „Fußball ist kein Sport für Frauen“

Fußball International
25.02.2026 19:53
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das hat mit Fußball nichts zu tun!“ Ex-Kicker und TV-Experte Mario Basler schießt in einem Podcast gegen Frauenfußball – und wird dafür von der Moderatorin und im Netz lautstark kritisiert.

0 Kommentare

Am Dienstag hat ARD den Podcast „Mario Basler – letzter Typ“ veröffentlicht, Moderatorin Katharina Reckers konfrontierte den 57-jährigen Deutschen darin mit dessen „Bild“-Kolumne von 2013. Basler zog damals über den Frauenfußball her. Der Tenor: Fußball sei nichts für Frauen. „Wenn Mädels auf dem Rasen rumtoben wollen, sollen sie ein Netz aufstellen und Tennis spielen. So wie in Wimbledon. Das ist sexy! Aber Frauenfußball? Nö!“, schrieb der ehemalige Bayern-Star damals – nun legte er darauf angesprochen nach. 

„Ich bin nach wie vor dafür. Da hat sich nichts geändert. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Alleine wenn sie rennen, wenn sie schießen, wenn sie grätschen. Wann siehst du mal eine Grätsche bei einer Dame, bei einer Frau? Ich bleibe dabei: Es ist kein Frauensport!“, so Basler.

„Einmal die Fresse zu halten“ 
Reckers kann es nicht fassen, kontert mit einem gut gemeinten Ratschlag: „Vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Du siehst es als Ehrlichkeit, aber vielleicht wäre es der richtige Moment, einmal die Fresse zu halten.“ Und dieser Meinung sind auch unzählige User im Netz ...  

Fußball International
25.02.2026 19:53
Folgen Sie uns auf