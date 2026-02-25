SIE schafft als 1. Frau auf ProTour Neun-Darter!

„Habe nicht aufhören können, zu lächeln!“

„Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn geworfen habe“, sagte die dreimalige Frauen-Weltmeisterin anschließend. Nach dem entscheidenden Wurf habe sie „nicht aufhören können, zu lächeln“. Die seit diesem Jahr erstmals als Tourkarten-Inhaberin auf der ProTour startende Greaves hatte eigenen Angaben zufolge zuvor mehrfach knapp einen Neun-Darter verpasst.