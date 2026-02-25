David Alaba „hat nicht das Niveau“ für Real Madrid

Heftige Worte eines Weltmeisters! Der Franzose Christophe Dugarry würde einen Abschied von David Alaba bei Real Madrid offenbar begrüßen und spart nicht mit Kritik am ÖFB-Star. Er habe „nicht das erforderliche Niveau“ für Real Madrid.
Der Weltmeister von 1998 äußerte sich im Podcast „Rothen s‘enflamme“ von „RMC Sport“ deutlich über David Alaba und zeigte sich alles andere als begeistert. „Alaba ist oft verletzt und spielt nur alle drei Monate“, sagte Dugarry mit Blick auf die Verletzungsanfälligkeit des 33-Jährigen. Insgesamt habe der Wiener „nicht das erforderliche Niveau“. Ein klares Urteil über den ÖFB-Verteidiger ...
Alaba kam zuletzt in der Champions League bei Reals 1:0-Sieg gegen Benfica Lissabon nicht zum Einsatz. Dafür stand er vier Tage später bei der 1:2-Niederlage gegen CA Osasuna in der Liga 90 Minuten auf dem Platz.
Neben Alaba nahm sich Dugarry auch seinen Landsmann Kylian Mbappé vor, allerdings in Schutz. Es sei „unglaublich“, dass man die Probleme von Real Madrid auf den Star-Stürmer zurückführe. „Irgendwann muss man aufhören zu übertreiben“, sagte der ehemalige Mittelstürmer.
Dugarry mit großer Karriere
Dugarry selbst stand 1998 im französischen WM-Kader, kam bei der Heim-WM auf drei Einsätze und krönte sich mit Frankreich zum Weltmeister. Für Girondins Bordeaux absolvierte er 324 Spiele, zudem spielte er ein halbes Jahr für den FC Barcelona.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.