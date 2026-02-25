Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmeister übt Kritik

David Alaba „hat nicht das Niveau“ für Real Madrid

La Liga
25.02.2026 10:02
David Alaba
David Alaba(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heftige Worte eines Weltmeisters! Der Franzose Christophe Dugarry würde einen Abschied von David Alaba bei Real Madrid offenbar begrüßen und spart nicht mit Kritik am ÖFB-Star. Er habe „nicht das erforderliche Niveau“ für Real Madrid.

0 Kommentare

Der Weltmeister von 1998 äußerte sich im Podcast „Rothen s‘enflamme“ von „RMC Sport“ deutlich über David Alaba und zeigte sich alles andere als begeistert. „Alaba ist oft verletzt und spielt nur alle drei Monate“, sagte Dugarry mit Blick auf die Verletzungsanfälligkeit des 33-Jährigen. Insgesamt habe der Wiener „nicht das erforderliche Niveau“. Ein klares Urteil über den ÖFB-Verteidiger ...

Alaba kam zuletzt in der Champions League bei Reals 1:0-Sieg gegen Benfica Lissabon nicht zum Einsatz. Dafür stand er vier Tage später bei der 1:2-Niederlage gegen CA Osasuna in der Liga 90 Minuten auf dem Platz.

Christophe Dugarry
Christophe Dugarry(Bild: GEPA)

Neben Alaba nahm sich Dugarry auch seinen Landsmann Kylian Mbappé vor, allerdings in Schutz. Es sei „unglaublich“, dass man die Probleme von Real Madrid auf den Star-Stürmer zurückführe. „Irgendwann muss man aufhören zu übertreiben“, sagte der ehemalige Mittelstürmer.

Christophe Dugarry (li.)
Christophe Dugarry (li.)(Bild: AFP/EPA)

Dugarry mit großer Karriere
Dugarry selbst stand 1998 im französischen WM-Kader, kam bei der Heim-WM auf drei Einsätze und krönte sich mit Frankreich zum Weltmeister. Für Girondins Bordeaux absolvierte er 324 Spiele, zudem spielte er ein halbes Jahr für den FC Barcelona.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
25.02.2026 10:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
191.379 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
185.583 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
132.873 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1093 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr La Liga
Rückschlag kurz vor WM
RB Leipzig bestätigt: ÖFB-Kicker fällt vorerst aus
Deutsche Bundesliga
Heidenheim verpasst Sieg gegen Stuttgart
Deutsche Bundesliga
St. Pauli gewinnt Abstiegskracher gegen Werder
Deutsche Bundesliga
Freiburg erzwingt den Sieg gegen Mönchengladbach
„Verrückte Minuten“
Wechsel-Wirrwarr bei Bayern: Kompany klärt auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf