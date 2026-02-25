David Alaba „hat nicht das Niveau“ für Real Madrid

Der Weltmeister von 1998 äußerte sich im Podcast „Rothen s‘enflamme“ von „RMC Sport“ deutlich über David Alaba und zeigte sich alles andere als begeistert. „Alaba ist oft verletzt und spielt nur alle drei Monate“, sagte Dugarry mit Blick auf die Verletzungsanfälligkeit des 33-Jährigen. Insgesamt habe der Wiener „nicht das erforderliche Niveau“. Ein klares Urteil über den ÖFB-Verteidiger ...