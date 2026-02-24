Tierdrama zwischen Sperrmüll und Stillstand

Zwei Wochen nach dem Einschreiten der Stadt Wien – wir haben berichtet – dürfte es in der „Wachtelfarm des Grauens“ zu keiner nennenswerten Verbesserung für die Tiere gekommen sein. Damals wurden bei der Razzia auf Weisung der MA60 (Veterinärbehörde) die stark verschmutzten und winzigen Käfige geöffnet und die Tiere auf den Boden „umgesiedelt“.