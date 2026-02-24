Missbrauchsfotos in Zelle von Kindermörder Dutroux

Der heute 69-Jährige war 1996 festgenommen und 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn schuldig, in den Jahren 1995 und 1996 insgesamt sechs Mädchen und junge Frauen entführt und vergewaltigt und zwei von ihnen ermordet zu haben. Zudem hielt er dem Urteil zufolge die beiden Achtjährigen Julie Lejeune und Mélissa Russo fast vier Monate lang in seinem Keller gefangen, vergewaltigte sie und ließ sie nach seiner Festnahme verhungern. Überdies wurde er wegen der Ermordung eines Komplizen schuldig gesprochen.