Vier Jahre Krieg – und Putin gewann nichts

Änderung der US-Politik unter Trump

Die Hoffnung, dass der ab Jänner 2025 erneut amtierende US-Präsident Donald Trump sein Wahlversprechen für ein schnelles Kriegsende einlöst, schwand bald. Vor allem nach dem ersten Treffen Trumps mit Selenskyj im Februar 2025, das in einem Eklat endete. Obwohl Selenskyj mit der Bereitschaft für ein Abkommen über den Zugriff der USA auf ukrainische Rohstoffe, darunter die weltweit begehrten seltenen Erden, nach Washington reiste, überzog Trump Selenskyj vor laufenden Kameras mit heftigen Vorwürfen. „Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg“, sagte er zu seinem Gast. Trump forderte Selenskyj auf, dankbar für die US-Hilfe im Kampf gegen Russland zu sein und verlangte von ihm, seine Haltung zu ändern. Schützenhilfe erhielt Trump von US-Vizepräsident JD Vance. Der „Rohstoff-Deal“ platzte und wurde erst später unterzeichnet.