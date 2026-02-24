Mann Stiege runtergetreten: Bub (12) stellte sich

Erinnerungen an Berliner Fall aus dem Jahr 2016

Der Angriff erinnert an eine Tat im selben Bahnhof im Bereich der U-Bahn im Oktober 2016. Damals hatte ein Mann einer jungen Frau in den Rücken getreten, sodass sie die Stufen hinunterstürzte und sich schwer verletzte. Veröffentlichte Videoaufnahmen von dem Vorfall lösten damals Entsetzen aus. Der Täter wurde später zu einer knapp dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.