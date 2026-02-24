Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tat mitgefilmt

Mann Stiege runtergetreten: Bub (12) stellte sich

Ausland
24.02.2026 15:37
Der S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln: (Symbolbild)
Der S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln: (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 26-jähriger Mann ist in einem Berliner S-Bahnhof am vergangenen Sonntag von einem Jugendlichen brutal die Stiege runtergetreten worden. Zusätzlich wurde der Angriff von den Freunden des Jugendlichen auch noch mitgefilmt. Nun stellte sich der Täter bei der Polizei. Er ist erst 12 Jahre alt!

0 Kommentare

Der Angriff erfolgte gezielt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die vier Jugendlichen sollen nach Infos des TV-Senders RTL zwischen 12 und 15 Jahre alt sein.

Jugendbande wieder auf freiem Fuß
Nach einer eingeleiteten Fahndung haben sich alle bereits am Montag der Polizei gestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber RTL sagt. Sie befinden sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

Der Mann soll am Sonntagabend zunächst vor dem S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln eine Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen haben. Als er in den Bahnhof ging, folgten ihm die Jugendlichen zu einer Treppe.

Motiv noch unklar
Drei von ihnen griffen demnach zu ihren Handys und begannen zu filmen, der vierte lief dem Mann hinterher und „sprang diesem gezielt mit dem Fuß in den Rücken“, so die Bundespolizei, die Videos aus den Überwachungskameras ausgewertet hatte. Das Motiv für den Angriff ist unklar.

Zitat Icon

Der vierte Jugendliche lief dem Mann hinterher und sprang diesem gezielt mit dem Fuß in den Rücken.

Sprecher der Bundespolizei

Opfer erlitt Schädel-Hirn-Trauma
Der Mann stürzte die Treppe hinunter, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und kam in ein Krankenhaus. Bereits am Montagabend soll er sich selbstständig aus der Klinik entlassen haben.

Lesen Sie auch:
Der S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln: Die Polizei sucht vier unbekannte ...
Schädel-Hirn-Trauma
Jugendlicher trat Mann Stiege runter – Tat gefilmt
23.02.2026
Von Mithäftlingen
Berliner U-Bahn-Treter krankenhausreif geprügelt
09.12.2017
Schuldspruch
Fast drei Jahre Haft für Berliner U-Bahn-Treter
06.07.2017
Unfassbare Aufnahmen
Berlin: Mann stößt 26-Jährige Stiegen hinunter
09.12.2016

Erinnerungen an Berliner Fall aus dem Jahr 2016
Der Angriff erinnert an eine Tat im selben Bahnhof im Bereich der U-Bahn im Oktober 2016. Damals hatte ein Mann einer jungen Frau in den Rücken getreten, sodass sie die Stufen hinunterstürzte und sich schwer verletzte. Veröffentlichte Videoaufnahmen von dem Vorfall lösten damals Entsetzen aus. Der Täter wurde später zu einer knapp dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
24.02.2026 15:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf