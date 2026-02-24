Straße lahmgelegt
Kuh bricht aus – muss von Cowboy gefangen werden
Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat im US-Bundesstaat Florida für Aufsehen gesorgt: Eine ausgebrochene Kuh rannte über eine vielbefahrene Straße – erst mit Hilfe von Polizei sowie einem Cowboy auf dem Pferd konnte das Tier gestoppt werden.
Der Vorfall ereignete sich in Collier County im Südwesten Floridas. Wie das Büro des Sheriffs mitteilte, lief die Kuh entlang der State Road 82 und brachte den Verkehr zeitweise durcheinander. Ein Streifenfahrzeug der Florida Highway Patrol (FHP) fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht neben dem Tier her, um vorbeifahrende Autos auf Abstand zu halten.
Besitzer nahm die Verfolgung auf
Laut dem Collier County Sheriff’s Office war Corporal David Mercado ursprünglich im Rahmen einer Verkehrsschwerpunktaktion gegen Temposünder im Einsatz, als er auf die „rogue cow“ aufmerksam wurde. Gemeinsam mit der Highway Patrol sicherte er die Straße, während der Besitzer der Kuh zu Pferd die Verfolgung aufnahm.
Auf Aufnahmen, die von den Behörden veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie der Eigentümer das Tier schließlich mit einem Lasso einfängt. Kurz darauf konnte die Kuh sicher verladen werden. Die Behörden teilten mit, dass das Tier zu seinem Besitzer zurückgebracht werde.
Sheriff: „Keep things MOO-ving“
In einem Facebook-Post kommentierte das Sheriff’s Office den ungewöhnlichen Einsatz augenzwinkernd: „Keeping things MOO-ving. In this line of work, things don’t always go as expected.“
Nachdem die Kuh eingefangen war, konnte der Verkehr wieder normal fließen – und der Einsatz endete ohne weitere Zwischenfälle.
