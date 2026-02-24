Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen

Der Konflikt sei inzwischen zu einer Konfrontation mit dem Westen geworden, der das „Ziel einer Zerstörung“ Russlands verfolge, behauptete er. Aufhorchen ließ er am Dienstag auch mit einer Bemerkung, dass Frankreich und Großbritannien der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen könnten, um ein Druckmittel gegen Russland zu haben. Dabei berief sich Peskow auf eine Mitteilung des russischen Auslandsgeheimdiensts. Die Ukraine hatte Atomwaffen auf ihrem Gebiet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abgegeben. Nach Beginn des Kriegs vor vier Jahren wurde dieser Schritt öffentlich bedauert.