Das will der Kreml in der Ukraine noch erreichen

Der Kreml hat eingeräumt, dass die eigenen Ziele in der Ukraine noch nicht erreicht sind. „Deshalb geht die militärische Spezialoperation weiter“, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Man sei aber bereit, eine diplomatische Lösung bei den Verhandlungen zu finden.
Die russische Führung verlangt etwa, dass Kiew seine Truppen auch aus jenen Teilen abzieht, die unter ukrainischer Kontrolle stehen. Weitere Forderungen sind unter anderem ein Verzicht auf einen NATO-Beitritt, eine Demilitarisierung sowie der Schutz russischsprachiger Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine. Der Kreml wirft dem Nachbarland vor, Menschenrechte wie das Recht auf Religionsfreiheit zu verletzen. Man habe die Bedingungen auf den Tisch gelegt, sie seien hinreichend bekannt, sagte Peskow.
Der Konflikt sei inzwischen zu einer Konfrontation mit dem Westen geworden, der das „Ziel einer Zerstörung“ Russlands verfolge, behauptete er. Aufhorchen ließ er am Dienstag auch mit einer Bemerkung, dass Frankreich und Großbritannien der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen könnten, um ein Druckmittel gegen Russland zu haben. Dabei berief sich Peskow auf eine Mitteilung des russischen Auslandsgeheimdiensts. Die Ukraine hatte Atomwaffen auf ihrem Gebiet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abgegeben. Nach Beginn des Kriegs vor vier Jahren wurde dieser Schritt öffentlich bedauert.
So sieht es an der Front aus
Sollte das Land im Krieg eine Nuklearbombe erhalten, würden sowohl die Ukraine als auch die beteiligten Länder eine „symmetrische Antwort erhalten“, drohte der Sprecher der russischen Führung. Die Behauptung sei nicht wahr, sagte Großbritanniens Premierminister Keir Starmer. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle nur von seinen Handlungen in der Ukraine ablenken.
Die ukrainische Armee befindet sich bereits seit Herbst 2023 auf einem langsamen Rückzug. Die ukrainische Kursk-Offensive bis Frühling 2025 und Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland konnten den Trend nicht umkehren. Zuletzt wurde die Rückeroberung von Hunderten Quadratkilometern Boden gemeldet. Dabei dürfte die Abschaltung der Starlink-Satellitenkommunikation für Russland behilflich gewesen sein. Knapp ein Fünftel der Ukraine ist inzwischen russisch kontrolliert. Westliche Waffenlieferungen kommen laut Kiew stets zu wenig und verspätet ins Land.
Im Jänner 2026 begannen erstmals wieder Friedensgespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern Russlands und der Ukraine unter Vermittlung der USA. Laut ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen womöglich noch diese Woche in Genf wieder aufgenommen werden. Mit einem Durchbruch wird nicht gerechnet. Zuletzt einigte man sich nur auf einen Austausch von Kriegsgefangenen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.