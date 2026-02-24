Ex-Biathlet packt aus: „War mental zeitweise tot“

„Wie ein Nebel“

Bereits 2013, als er sich um einen Nationenwechsel bemühte, habe er bereits den „Ansatz von Suizidgedanken“ verspürt. Von 2014 bis 2019 ging Rösch schließlich für Belgien an den Start, ehe er infolge eines emotionalen Zusammenbruchs in die Notfallambulanz eingeliefert wurde. Nach rund 50 Therapiesitzungen erinnert sich der Olympiasieger heute: „Es war wie ein Nebel – und plötzlich war blauer Himmel.“ Mittlerweile ist Rösch als Kommentator für Eurosport tätig – auch bei den Spielen in Mailand/Cortina war der 42-Jährige im Einsatz.