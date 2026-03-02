Vorteilswelt
AMS-Zahlen

Immer mehr ältere Arbeitslose in Salzburg

Salzburg
02.03.2026 12:00
Das AMS in Salzburg hat neue Zahlen veröffentlicht.
Das AMS in Salzburg hat neue Zahlen veröffentlicht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei 4,8 Prozent lag die Arbeitslosenquote im Februar in Salzburg – 0,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Nach Tirol hat Salzburg somit die niedrigste Quote in ganz Österreich. Trotzdem gibt es Grund zur Sorge. 

0 Kommentare

Ende Februar sind 13.976 Personen im Bundesland beim AMS Salzburg arbeitslos vorgemerkt, um 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr (+346 Personen). Während bei den Frauen (+7,9 Prozent auf 5.127) die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich nach wie vor steigt, ist bei den Männern (-0,3 Prozent auf 8.849) ein minimaler Rückgang zu verzeichnen. Der Österreichschnitt der Arbeitslosenquote liegt bei 8,3 Prozent.

Weniger junge Arbeitslose
Bezogen auf das Alter geht bei den bis 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit leicht zurück, steigt dafür bei den über 50-Jährigen. „Bei der Altersgruppe der 60- bis unter 65-Jährigen ist sogar ein Anstieg um 14,2 Prozent auf 949 Personen zu verzeichnen und hier sind – bedingt durch die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters – vor allem Frauen betroffen (+67,4 Prozent)“, berichtet AMS-Landesgeschäftsführerin Julia Kröll.

2.446 arbeitssuchende Menschen sind bereits länger als ein Jahr ohne Beschäftigung – ein Anstieg von 22,7 Prozent zum Vorjahr. Die Gründe sind oft gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. 

Hoher Anstieg in Salzburg-Umgebung und Stadt
Besonders stark steigt die Arbeitslosigkeit in Salzburg-Umgebung mit 6,4 Prozent, gefolgt von Salzburg-Stadt mit 4,3 Prozent. Im Pinzgau, Tennengau und Lungau hingegen ist die Arbeitslosigkeit laut AMS rückläufig.

5.304 offene, sofort verfügbare Stellen (-21,4 Prozent) sind beim AMS Salzburg gemeldet. Einzig im Tennengau wird ein Zuwachs an gemeldeten, offenen Stellen um 10,9 Prozent gemeldet. 

Salzburg
02.03.2026 12:00
Salzburg

