Immer mehr ältere Arbeitslose in Salzburg

Weniger junge Arbeitslose

Bezogen auf das Alter geht bei den bis 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit leicht zurück, steigt dafür bei den über 50-Jährigen. „Bei der Altersgruppe der 60- bis unter 65-Jährigen ist sogar ein Anstieg um 14,2 Prozent auf 949 Personen zu verzeichnen und hier sind – bedingt durch die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters – vor allem Frauen betroffen (+67,4 Prozent)“, berichtet AMS-Landesgeschäftsführerin Julia Kröll.