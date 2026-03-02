Peppige Lokalszene lockt in Salzburgs Altstadt

Sein Team ist bunt zusammengewürfelt und bringt viel internationales Flair. Die Mitarbeiter werden auch an den Firmen beteiligt. Viele kommen aus Spanien oder Portugal. Ein Opernsänger serviert. Der Koch ist eine galizisch-mexikanisch-deutsch-irische Mischung. Wen Filip ansprechen will? „Unbedingt Salzburger!“ Im Kaiviertel sieht der Gastronom viel Potenzial. „Es entsteht eine neue Szene. Wir haben ein gutes Miteinander.“ Sein Zukunftsplan? „Manchmal ein wenig zu schlafen“, lacht er nach harten Wochen.